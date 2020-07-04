вдячний за вольфрамову дужку
золотого колінця джмеля
за запахи сливи й грушки
і за окраєць стола
за те що в городі киринить
куниця та білчин слід
за те що я можу з кирилиць
зліпити грудочку слів
за те що Нью-Йорк з Парижем
за те що Чортків з Базаром
від чого не відчикрижать
що є і було письмом
за те що стоїть будинок
що бачу Сі Ґейт й маяк
що кожного ранку будильник –
усмішка сонна твоя
за те що новий рукопис
скроплено синім дощем
за те що звучать синкопи
й дерев’яніє плече
за те що можна чекати
на переправу й пором
і вдячно перечитати
сьомий Давидів псалом
за те що така дрібничка
потрібна навіть джмелю
–вольфрамова перемичка–
колінові та крилу
за те що бував щасливий
і часто бував бухий
– що навіть пси шолудиві
добріші за ворогів
Знимка вгорі - Івана Поливоди
04.07.2020