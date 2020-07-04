Вдячність

Василь МАХНО

 

вдячний за вольфрамову дужку

золотого колінця джмеля

за запахи сливи й грушки

і за окраєць стола

 

за те що в городі киринить

куниця та білчин слід

за те що я можу з кирилиць

зліпити грудочку слів

 

за те що Нью-Йорк з Парижем

за те що Чортків з Базаром

від чого не відчикрижать

що є і було письмом

 

за те що стоїть будинок

що бачу Сі Ґейт й маяк

що кожного ранку будильник –

усмішка сонна твоя

 

за те що новий  рукопис

скроплено синім дощем

за те що звучать синкопи

й дерев’яніє плече

 

за те що можна чекати

на переправу й пором

і вдячно перечитати

сьомий Давидів псалом

 

за те що така дрібничка

потрібна навіть джмелю

–вольфрамова перемичка–

колінові та крилу

 

за те що бував щасливий

і часто бував бухий

– що навіть пси шолудиві

добріші за ворогів

 

 

Знимка вгорі - Івана Поливоди

 

 

04.07.2020

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