Пролітаючи над..: церква св. Юра у Дрогобичі

Ігор МАРТИНІВ

Z продовжує публікацію циклу відеооглядів визначних пам'яток Галичини, знятих з висоти. Здебільшого це замки, палаци, фортифікаційні та сакральні споруди, які руйнуються просто на очах. Нині в полі зору нашого дрона знову дерев'яна архітектура – церква святого Юра у Дорогобичі.

 

Вважають, що дрогобицька церква Святого Юра – найгарніша і найкраще збережена серед дерев’яних церков України.

 

Сучасна будівля святині походить із другої половини XVII століття. Дрогобиччани виміняли стару дерев’яну церкву у селі Надіїв, що коло Долини, на 9 возів солі. Використовуючи привезений матеріал, місцевий зодчий Микола Тесля збудував храм на місці спаленої турками давнішої церкви.

 

За всю історію церкву декілька разів ремонтували, але до наших днів вона збереглася практично у первозданному вигляді.

 

Особливо вражають розписи з XVII століття, які повністю вкривають стіни храму. Їхній автор – місцевий маляр Стефан Медицький.

 

Після війни радянська влада закрила церкву, однак у 70-х роках її відреставрували й облаштували тут музей, який працює досі.

 

У 2013 році церкву Юра внесли до Списку світової спадщини ЮНЕСКО.

 

03.07.2020

До теми

Риси характеру того, хто переживає за екологію
Даніела Мокер
Те, чи хтось прагне захистити природу, залежить і від його характеру. Науковці визначили, що вирізняє активних захисників природи.
03.07.20 | | Наука
Кіберпанк про драму культури
Іван Баран
Як ідентифікувати себе у світі без держав? Як зберегти культурний код нації у такому майбутньому? – Роман про соціальні, економічні, культурні та філологічні аспекти життя недалекого майбутнього Америки.
03.07.20 | | Штука
Меню для диктатора
Юлія Бондар
Чим ласував Пол Пот, поки Камбоджа вмирала від голоду? Що їв Саддам Хусейн перед тим, як віддав наказ про знищення десятків тисяч курдів? Чи смакувала Фіделю Кастро американська Coca-Cola? Як нагодувати тирана так, аби він сьогодні нікого не вбив?
02.07.20 | | Штука
ОУНівська кілерка
Юрій Винничук
Львів сколихнула неабияка вість. У ресторації «Гунґарія» напроти Політехніки застрелено було капітана. Жінкою легкої поведінки.
01.07.20 | | Дискурси
Творити свою оперу
Уляна Горбачевська, Марія Олійник
Опера «Ukraine – Terra Incognita» – можливість вивести перформера, який наділений народним вокалом, на велику сцену, щоб питома українська народна пісня із свого першоджерела звучала у виконанні цілого покоління освічених професійних виконавців.
01.07.20 | | Штука
Кава: робуста – чутливіша, ніж вважали
​Кожен градус потепління на 14 % знижує врожаї другого за значимістю кавового сорту.
01.07.20 | | Наука
Парафія в Мостиськах
Мар'ян ХОМЯК
Вірні костелу Народження св. Йоана Хрестителя як еталон католицької пастви 1862 року
01.07.20 | | Минуле
Мерські вправи
Юрій ТИМЧУК
Де-факто кампанія, результатом якої буде похід за шторку 25 жовтня, стартувала. Квазіканікули в умовах карантину на неї не вплинуть, а в тому, що бої за голоси будуть потужними, вже немає сумнівів.
01.07.20 | | Україна

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.