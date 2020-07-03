Пролітаючи над..: церква св. Юра у Дрогобичі

Z продовжує публікацію циклу відеооглядів визначних пам'яток Галичини, знятих з висоти. Здебільшого це замки, палаци, фортифікаційні та сакральні споруди, які руйнуються просто на очах. Нині в полі зору нашого дрона знову дерев'яна архітектура – церква святого Юра у Дорогобичі.

Вважають, що дрогобицька церква Святого Юра – найгарніша і найкраще збережена серед дерев’яних церков України.

Сучасна будівля святині походить із другої половини XVII століття. Дрогобиччани виміняли стару дерев’яну церкву у селі Надіїв, що коло Долини, на 9 возів солі. Використовуючи привезений матеріал, місцевий зодчий Микола Тесля збудував храм на місці спаленої турками давнішої церкви.

За всю історію церкву декілька разів ремонтували, але до наших днів вона збереглася практично у первозданному вигляді.

Особливо вражають розписи з XVII століття, які повністю вкривають стіни храму. Їхній автор – місцевий маляр Стефан Медицький.

Після війни радянська влада закрила церкву, однак у 70-х роках її відреставрували й облаштували тут музей, який працює досі.

У 2013 році церкву Юра внесли до Списку світової спадщини ЮНЕСКО.