У мера Коломиї виявили COVID-19.

У міського голови Коломиї виявили COVID-19. Про це сам мер Ігор Слюзар повідомив на своїй fb-сторінці.

«Сьогодні отримав результат ПЛР-тесту. У мене виявили COVID-19. Жодних симптомів наразі. Самопочуття добре», – написав він.

За словами пана Слюзара, коронавірус підтвердили також в одного з його заступників.

«Ми з сім'ями йдемо на самоізоляцію на 2 тижні. Найближче коло контактних осіб також пройде тестування. Треба визнати, рано чи пізно кожному доведеться перехворіти на COVID19, звісна річ, хотілося б відтягнути цей момент до часу, коли будуть вакцини і спеціальні ліки... Бережіть себе, дбайте про свій імунітет, дотримуйтеся елементарних правил безпеки. Ми мусимо вийти з цієї пандемії переможцями», – додав мер Коломиї та оприлюднив результати свого аналізу.

Нагадаємо, за останню добу на Івано-Франківщині підтвердили 55 нових випадків COVID-19. Загалом від початку епідемії – 2544 випадки COVID-19.

Як повідомили в Івано-Франківській ОДА, за добу в області госпіталізовано 27 хворих з підозрою на COVID-19. У відділеннях інтенсивної терапії – 58 хворих, із них на штучній вентиляції легень – 3, СІРАР – 15. На стаціонарному лікуванні перебувають 583 хворих із пневмоніями.