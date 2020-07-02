ЦВК Росії оголосила остаточні результати референдуму.

Конституційні зміни підтримали понад 70 відсотків росіян.

Центральна виборча комісія РФ завершила опрацювання всіх протоколів загальноросійського референдуму щодо конституційної реформи. Про це повідомило інформаційне агентство ТАСС.

Загальноросійське голосування щодо поправок до Конституції РФ завершилося на всій території Росії о 21:00 за московським часом в середу, першого липня. Росіяни могли проголосувати і в період з 25 до 30 червня.

Відповідно до російського закону про референдум, для імплементації поставлених в ньому питань необхідно, щоб їх підтримали більше як половина осіб, котрі взяли участь в голосуванні. Поріг явки при цьому не встановлено.

Отже, поправки до Конституції РФ в ході тижневого голосування підтримали 77,92 відсотка тих, хто прийшов до виборчих дільниць, випливає з даних ЦВК РФ за підсумками обробки 100% протоколів. Проти внесення змін до Конституції Росії виступили 21,27% тих, хто проголосував. Електоральна фреквенція, за останніми даними, становила 65%.

У Чечні, Дагестані і Туві прийняття поправок підтримали понад 90% виборців. Ненецький автономний округ став єдиним регіоном, де більшість виборців проголосувала проти поправок. За останніми даними, там проти виступили близько 54% ​​виборців, за – близько 45%. У Москві за прийняття поправок, за даними ЦВК, проголосували 65,9%, проти – 33,1%.

Незалежні спостерігачі стверджують, що таких масштабних фальсифікацій, як на голосуванні про поправки до Конституції РФ, не було з 2011 року.

Нагадаємо, що на референдумі росіянам було запропоновано змінити відразу 22 статті основного закону країни. В березні конституційні зміни вже схвалили Державна дума, Рада федерації, парламенти реґіонів і Конституційний суд.

Згідно з чинною конституцією РФ, президент Росії не може залишатися на найвищій державній посаді більше як два терміни поспіль. Тимчасом поправки, винесені на всенародне голосування, обнулять президентські терміни 67-річного Путіна, це дозволить йому знову балотуватися на виборах у 2024 і 2030 роках і таким чином залишатися при владі до 2036 року. Саме цю поправку запропонувала депутатка Держдуми, перша жінка-космонавтка Валентина Терешкова.