У Росії розпочалося голосування щодо поправок до конституції.

Зміни, зокрема, передбачають обнулення термінів президентства Путіна, що дозволить йому залишатися при владі й після 2024 року.

 

 

У Росії в четвер, 25 червня, стартував тиждень референдуму щодо поправок до Конституції. Формально всенародне голосування призначене на перше липня, але через пандемію коронавірусу було вирішено розтягнути процес на кілька днів, щоб уникнути надмірного скупчення людей на виборчих дільницях. Про це повідомив інформаційний портал Meduza. Заплановано, що вже першого липня й буде оголошено попередні результати.

 

Голова Центрвиборчкому РФ Елла Памфілова повідомила, що у цілій країні відкриються близько ста тисяч дільниць. Для мешканців Москви і Нижньогородської області організовано також електронне дистанційне голосування, яке проходитиме з 25 до 30 червня. У багатьох містах на ділянках будуть розігрувати призи за участь у плебісциті.

 

У ЦВК Росії очікують, що пропускна здатність ділянок становитиме 8-12 осіб на годину. Окрім того, щогодини ділянки закриватимуться на 10 хвилин для дезінфекції. На цей час усіх присутніх виганятимуть з приміщення для голосування.

 

Загалом же на референдумі росіянам пропонують змінити відразу 22 статті основного закону країни. В березні конституційні зміни вже схвалили Державна дума, Рада федерації, парламенти реґіонів і Конституційний суд.

 

Згідно з чинною конституцією РФ, президент Росії не може залишатися на вищій державній посаді більше двох термінів поспіль. Тимчасом поправки, винесені на всенародне голосування, обнулять президентські терміни 67-річного Путіна, це дозволить йому знову балотуватися на виборах у 2024 і 2030 роках і таким чином залишатися при владі до 2036 року. Саме цю поправку запропоновала депутатка Держдуми, перша жінка-космонавт Валентина Терешкова.

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