Лоукостер Wizz Air відкрив базу в аеропорту «Львів».



Угорський лоукостер Wizz Air відкрив у львівському аеропорту базу для свого літака Airbus A320. Окрім того, авіаперевізник відкрив шість нових напрямів зі Львова.

Фото: facebook.com/lvivinternationalairport

Уже в липні стартуватимуть такі нові рейси Wizz Air:

Львів – Гамбург (Німеччина) рейси по понеділках і п’ятницях із 3 липня;

Львів – Таллінн (Естонія) щовівторка, четверга і щосуботи з 2 липня;

Львів – Біллунн (Данія) щосереди та щонеділі з 1 липня;

Львів – Лісабон (Португалія) щосереди та щонеділі з 1 липня;

Львів – Щецин (Польща) щоп’ятниці та щопонеділка із 3 липня;

Львів – Будапешт (Угорщина) щосереди та щонеділі.

Авіаквитки можна забронювати на сайті авіакомпанії Wizzair.com.

Фото: facebook.com/lvivinternationalairport

«Сьогодні маємо подвійне свято: відкриття авіакомпанією Wizz Air шести нових маршрутів та базування літака Airbus A320. Упродовж трьох років авіакомпанія WizzAir є лідером у відкритті нових європейських напрямків та в обсягах перевезених пасажирів зі Львова... Чекаємо відкриття Європи для українських туристів уже в липні», – зазначила Тетяна Романовська, генеральна директорка аеропорту «Львів».

Як зазначив директор з постачання та логістики Wizz Air Андраш Себок, компанія планує відкривати нові напрямки зі Львовом і надалі. За його словами, на сьогодні з України вона має 72 маршрути, 17 з них – зі Львова. Загалом, разом із новими маршрутами, авіакомпанія Wizz Air літатиме зі Львова до 17 аеропортів світу: Дортмунд, Берлін, Гамбург, Франкфурт-Ган, Лондон, Копенгаген, Братислава, Лісабон, Будапешт, Вроцлав, Ларнака, Гданськ, Вільнюс, Катовіце, Щецин, Таллінн, Біллунн.

Фото: facebook.com/lvivinternationalairport

Попри такі грандіозні плани, наразі більшість українців навряд чи зможуть поїхати до країн Європи через несприятливу ситуацію з коронавірусом в країні. Нагадаємо, Рада ЄС у вівторок погодила скасування коронавірусних обмежень на несуттєві поїздки в ЄС для мешканців низки країн із 1 липня. України в цьому списку немає.

Проте держави-члени ЄС мають право відкривати в'їзд для тих, хто подорожує з метою навчання; моряків, що прямують на корабель; громадян, які подорожують через територію ЄС транзитом, а також висококваліфікованих працівників третіх країн, якщо їхня зайнятість необхідна з економічної точки зору і робота не може бути відкладена або виконана за кордоном.

Також зберігається дозвіл на в'їзд для тих категорій мешканців України, які досі підпадали під винятки, зокрема членів родин громадян ЄС; тих, хто має посвідку на проживання у ЄС або аналогічний документ; сезонних працівників; дипломатів тощо.