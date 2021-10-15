Лоукостер Wizz Air відкриє 9 нових напрямків зі Львова.

 

Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air планує розмістити у міжнародному аеропорту «Львів» ім. Д. Галицького ще два літаки Airbus 321, загалом в Україні компанія розмістить сім нових літаків, збільшивши їх загальну кількість до одинадцяти, повідомив «Інтерфакс-Україна».

 

 

Wizz Air також планує в 2021-2022 роках запустити дев’ять нових напрямків зі Львова. Перші нові рейси планують запустити 27-28 березня. Сумарно авіакомпанія планує обслуговувати 117 напрямків з України в 22 країни світу.

 

Нові рейси WIZZ AIR зі Львова.

 

Напрямок

Дні тижня

Мінімальна ціна квитка

Початок

Львів – Париж Бове

Пн, ср, пт

809 грн / 24,99 євро  

28 березня 2022

Львів –  Мадрид

Чт, нд

809 грн / 24,99 євро  

27 березня 2022

Львів – Ейндховен

Чт, нд

809 грн / 24,99 євро  

27 березня 2022

Львів – Барселона

Пн, пт

З 1 червня 2022 – Пн, ср, пт 

809 грн / 24,99 євро  

28 березня 2022

Львів – Брюссель Шарлеруа

Ср, пт

809 грн / 24,99 євро  

1 червня 2022

Львів – Ніцца

Ср, нд

809 грн / 24,99 євро  

1 червня 2022

Львів – Тревізо

Вт, сб

809 грн / 24,99 євро  

2 червня 2022

Львів – Афіни

Вт, сб

809 грн / 24,99 євро  

4 червня 2022

Львів –  Салоніки

Чт, нд

809 грн / 24,99 євро  

2 червня 2022

 

Квитки можна бронювати на сайті авіаперевізника.

 

 

Збільшення частоти перельотів на діючих напрямках WiZZ Air зі Львова.

 

Напрямок

Збільшення частоти

Львів –  Берлін

3 🡪  4

Львів –  Рим Чампіно

2 🡪 3

Львів –  Меммінген

2 🡪 3

Львів –  Ларнака

2 🡪 3

Львів  –  Неаполь 

2 🡪 3

Львів  –  Пардубіце

3 🡪 4

 

 

Нагадаємо, Україна та Європейський Союз підписали довгоочікувану угоду про Спільний авіаційний простір, відому як угоду про «відкрите небо». Угода про «відкрите небо» має на меті урівняти у деяких правах українські та європейські авіакомпанії, зняти монополію на окремі маршрути, встановлену двосторонніми договорами, полегшити відкриття нових маршрутів між українськими та європейськими містами, та як наслідок – має зменшити ціни на квитки.

 

Фото facebook.com/lvivinternationalairport

15.10.2021

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