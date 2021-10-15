Лоукостер Wizz Air відкриє 9 нових напрямків зі Львова.

Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air планує розмістити у міжнародному аеропорту «Львів» ім. Д. Галицького ще два літаки Airbus 321, загалом в Україні компанія розмістить сім нових літаків, збільшивши їх загальну кількість до одинадцяти, повідомив «Інтерфакс-Україна».
Wizz Air також планує в 2021-2022 роках запустити дев’ять нових напрямків зі Львова. Перші нові рейси планують запустити 27-28 березня. Сумарно авіакомпанія планує обслуговувати 117 напрямків з України в 22 країни світу.
Нові рейси WIZZ AIR зі Львова.
|
Напрямок
|
Дні тижня
|
Мінімальна ціна квитка
|
Початок
|
Львів – Париж Бове
|
Пн, ср, пт
|
809 грн / 24,99 євро
|
28 березня 2022
|
Львів – Мадрид
|
Чт, нд
|
809 грн / 24,99 євро
|
27 березня 2022
|
Львів – Ейндховен
|
Чт, нд
|
809 грн / 24,99 євро
|
27 березня 2022
|
Львів – Барселона
|
Пн, пт
З 1 червня 2022 – Пн, ср, пт
|
809 грн / 24,99 євро
|
28 березня 2022
|
Львів – Брюссель Шарлеруа
|
Ср, пт
|
809 грн / 24,99 євро
|
1 червня 2022
|
Львів – Ніцца
|
Ср, нд
|
809 грн / 24,99 євро
|
1 червня 2022
|
Львів – Тревізо
|
Вт, сб
|
809 грн / 24,99 євро
|
2 червня 2022
|
Львів – Афіни
|
Вт, сб
|
809 грн / 24,99 євро
|
4 червня 2022
|
Львів – Салоніки
|
Чт, нд
|
809 грн / 24,99 євро
|
2 червня 2022
Квитки можна бронювати на сайті авіаперевізника.
Збільшення частоти перельотів на діючих напрямках WiZZ Air зі Львова.
|
Напрямок
|
Збільшення частоти
|
Львів – Берлін
|
3 🡪 4
|
Львів – Рим Чампіно
|
2 🡪 3
|
Львів – Меммінген
|
2 🡪 3
|
Львів – Ларнака
|
2 🡪 3
|
Львів – Неаполь
|
2 🡪 3
|
Львів – Пардубіце
|
3 🡪 4
Нагадаємо, Україна та Європейський Союз підписали довгоочікувану угоду про Спільний авіаційний простір, відому як угоду про «відкрите небо». Угода про «відкрите небо» має на меті урівняти у деяких правах українські та європейські авіакомпанії, зняти монополію на окремі маршрути, встановлену двосторонніми договорами, полегшити відкриття нових маршрутів між українськими та європейськими містами, та як наслідок – має зменшити ціни на квитки.
Фото facebook.com/lvivinternationalairport15.10.2021