Лоукостер Wizz Air відкриє 9 нових напрямків зі Львова.

Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air планує розмістити у міжнародному аеропорту «Львів» ім. Д. Галицького ще два літаки Airbus 321, загалом в Україні компанія розмістить сім нових літаків, збільшивши їх загальну кількість до одинадцяти, повідомив «Інтерфакс-Україна».

Wizz Air також планує в 2021-2022 роках запустити дев’ять нових напрямків зі Львова. Перші нові рейси планують запустити 27-28 березня. Сумарно авіакомпанія планує обслуговувати 117 напрямків з України в 22 країни світу.

Нові рейси WIZZ AIR зі Львова.

Напрямок Дні тижня Мінімальна ціна квитка Початок Львів – Париж Бове Пн, ср, пт 809 грн / 24,99 євро 28 березня 2022 Львів – Мадрид Чт, нд 809 грн / 24,99 євро 27 березня 2022 Львів – Ейндховен Чт, нд 809 грн / 24,99 євро 27 березня 2022 Львів – Барселона Пн, пт З 1 червня 2022 – Пн, ср, пт 809 грн / 24,99 євро 28 березня 2022 Львів – Брюссель Шарлеруа Ср, пт 809 грн / 24,99 євро 1 червня 2022 Львів – Ніцца Ср, нд 809 грн / 24,99 євро 1 червня 2022 Львів – Тревізо Вт, сб 809 грн / 24,99 євро 2 червня 2022 Львів – Афіни Вт, сб 809 грн / 24,99 євро 4 червня 2022 Львів – Салоніки Чт, нд 809 грн / 24,99 євро 2 червня 2022

Квитки можна бронювати на сайті авіаперевізника.

Збільшення частоти перельотів на діючих напрямках WiZZ Air зі Львова.

Напрямок Збільшення частоти Львів – Берлін 3 🡪 4 Львів – Рим Чампіно 2 🡪 3 Львів – Меммінген 2 🡪 3 Львів – Ларнака 2 🡪 3 Львів – Неаполь 2 🡪 3 Львів – Пардубіце 3 🡪 4

Нагадаємо, Україна та Європейський Союз підписали довгоочікувану угоду про Спільний авіаційний простір, відому як угоду про «відкрите небо». Угода про «відкрите небо» має на меті урівняти у деяких правах українські та європейські авіакомпанії, зняти монополію на окремі маршрути, встановлену двосторонніми договорами, полегшити відкриття нових маршрутів між українськими та європейськими містами, та як наслідок – має зменшити ціни на квитки.

Фото facebook.com/lvivinternationalairport