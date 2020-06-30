ЄС дозволив відкрити кордони лише для окремих категорій українців.

Рада Європейського Союзу у вівторок затвердила рішення, яким дозволила країнам-членам із 1 липня відкрити в’їзд для окремих категорій українців.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Незважаючи на те, що, згідно з рішенням Ради ЄС у вівторок, зберігається огульна заборона на некритичні поїздки мешканців України до Євросоюзу, з 1 липня в’їзд все ж з'явиться можливість перетину кордону для окремих категорій українських громадян, а також громадян інших країн.

Держави-члени ЄС мають право відкривати в'їзд для тих, хто подорожує з метою навчання; моряків, що прямують на корабель; громадян, які подорожують через територію ЄС транзитом, а також висококваліфікованих працівників третіх країн, якщо їхня зайнятість необхідна з економічної точки зору і робота не може бути відкладена або виконана за кордоном.

Також зберігається дозвіл на в'їзд для тих категорій мешканців України, які досі підпадали під винятки, зокрема членів родин громадян ЄС; тих, хто має посвідку на проживання у ЄС або аналогічний документ; сезонних працівників; дипломатів тощо.

Згідно з офіційною інформацією, Рада ЄС у вівторок погодила зняття коронавірусних обмежень на несуттєві поїздки в ЄС для мешканців низки країн із 1 липня. України у цьому списку немає. Так, пом'якшення стосуються країн: Алжир, Австралія, Канада, Грузія, Японія, Чорногорія, Марокко, Нова Зеландія, Руанда, Сербія, Південна Корея, Таїланд, Туніс, Уругвай та Китай.

Обмеження скасовують не для громадян зазначених держав, а за місцем проживання, відтак українці, які живуть у цих державах, зможуть потрапити до Євросоюзу з метою несуттєвих поїздок, наприклад туризму.