ЄС дозволив відкрити кордони лише для окремих категорій українців.

 

Рада Європейського Союзу у вівторок затвердила рішення, яким дозволила країнам-членам із 1 липня відкрити в’їзд для окремих категорій українців.

 

Про це повідомляє "Європейська правда".

 

 

Незважаючи на те, що, згідно з рішенням Ради ЄС у вівторок, зберігається огульна заборона на некритичні поїздки мешканців України до Євросоюзу, з 1 липня в’їзд все ж з'явиться можливість перетину кордону для окремих категорій українських громадян, а також громадян інших країн.

 

Держави-члени ЄС мають право відкривати в'їзд для тих, хто подорожує з метою навчання; моряків, що прямують на корабель; громадян, які подорожують через територію ЄС транзитом, а також висококваліфікованих працівників третіх країн, якщо їхня зайнятість необхідна з економічної точки зору і робота не може бути відкладена або виконана за кордоном.

 

Також зберігається дозвіл на в'їзд для тих категорій мешканців України, які досі підпадали під винятки, зокрема членів родин громадян ЄС; тих, хто має посвідку на проживання у ЄС або аналогічний документ; сезонних працівників; дипломатів тощо. 

 

Згідно з офіційною інформацією, Рада ЄС у вівторок погодила зняття коронавірусних обмежень на несуттєві поїздки в ЄС для мешканців низки країн із 1 липня. України у цьому списку немає. Так, пом'якшення стосуються країн: Алжир, Австралія, Канада, Грузія, Японія, Чорногорія, Марокко, Нова Зеландія, Руанда, Сербія, Південна Корея, Таїланд, Туніс, Уругвай та Китай. 

 

Обмеження скасовують не для громадян зазначених держав, а за місцем проживання, відтак українці, які живуть у цих державах, зможуть потрапити до Євросоюзу з метою несуттєвих поїздок, наприклад туризму.

 

30.06.2020

До теми

Навіщо потрібна філософія?
Матіас Варкус
Той, хто думає, що філософія не знаходить свого застосування на практиці, помиляється. Вона може суттєво вплинути на наші будні. Це доводить нещодавнє рішення американського Верховного суду.
29.06.20 | | Наука
Коронавірус: що відомо про суперпоширення
Крісті Ашванден
Принцип Парето у ковід-версії: 20% носіїв вірусу зумовлюють 80% випадків зараження. Як цьому запобігти?
28.06.20 | | Наука
Відчуття гри
Дмитро Єльніков
Складно не те щоби усвідомити, але навіть згадати про усвідомлення, коли чиясь глупота й наполегливість агресивно втручаються у твій життєвий простір… 
28.06.20 | | Дискурси
Письмо
Василь МАХНО
вантажити чужі абетки й мови і розтирати в пучках пальців слово втомитися – й спертись об стіну чужого міста і чужих стосунків
27.06.20 | | Дискурси
Амазонія: новий рекорд вирубування лісу
Пандемія коронавірусу сприяє незаконній вирубці лісів у Південній Америці.
27.06.20 | | Наука
Будуть повені, буде торнадо
Богдан ПРОЦЬ
Смішно слухати, що це можна вирішити «раз і назавжди». Тим більше, в нашій слабкій державі, при такому слабкому менеджменті.
26.06.20 | | Галичина
Путінська історична наука
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Скандалом завершилася спроба Путіна погратися в історика. Його стаття про Другу світову викликала лише обурення як в історичних колах, так і в політикумі західних країн.
26.06.20 | | У світі
Елена Панкратова і Кундрі
Аделіна Єфіменко
Байройт – це така творча майстерня з аурою неймовірної музичної краси і щирого служіння своєму покликанню, де робота ніколи не зупиняється.
26.06.20 | | Штука

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.