Науковці попереджають про можливу нову пандемію: цього разу знов свинячий грип.

Китайські та британські науковці, що обсервують мутації вірусу грипу у свиней, оголосили про виявлення нового штаму свинячого грипу, який може передаватися від свиней до людей і здатний поширитися до масштабів пандемії.

Автори статті в Proceedings of the National Academy of Sciences – дослідники з Китайського сільськогосподарського університету, китайського центру з контролю та профілактики захворювань та британського Університету Ноттінгема, що ведуть спостереження за вірусом грипу у свиней з 2011 року – збентежені, що новий штам генетично пов'язаний зі штамом H1N1, який викликав пандемію в 2009 році, і з північноамериканським реасортантним (що поєднує в собі гени відразу декількох різновидів вірусу) штамом. Лабораторні дослідження показали, що він дуже легко заселяє клітини епітелію дихальних шляхів людини, а серологічні тести показали, що 10,4% працівників свиноферм мають антитіла до нього. Найчастіше їх виявляли у людей у віці від 18 до 35 років (20,5%).

В даний час вірус передається від свиней до людей, і немає практично ніяких доказів того, що інфекція на даний момент може передаватися від людини до людини. Але вчених турбує, що вірус може мутувати далі, ставши набагато більш контагіозним, і тоді новий вірус свинячого грипу (його штам отримав назву G4 EA H1N1) може стати причиною нової пандемії. Низька ж антигенна перехресна реактивність штамів вакцин проти цього грипу в людей вказує на те, що наявний популяційний імунітет не забезпечує захист від вірусів G4. Така інфекційність значно розширює можливості для адаптації вірусу у людини і викликає побоювання з приводу можливого виникнення пандемічних вірусів.

У 2009-2010 роках світом пройшла пандемія грипу, викликаного вірусом A / H1N1, штамом H1N1pdm2009. Перші випадки захворювання зафіксували в США і Мексиці в квітні 2009, а потім протягом декількох місяців інфекція поширилася по всьому світу. За оцінками центру з контролю і профілактики захворюваності США, в результаті в перший рік циркуляції вірусу загинуло від 151 до 575 тисяч.

Тодішній штам вірусу виявився особливо заразним і небезпечним, оскільки з'явився в результаті реасортації — змішування генетичного матеріалу кількох вірусів, що заражають свиней, птахів і людей. Внаслідок реасортації новий вірус часто отримує здатність інфікувати ті види, які раніше були до нього несприйнятливі. Тому варто вивчати, які віруси вражають тварин, з якими людина часто контактує.

Тому дослідники з декількох наукових установ Китаю перевірили, які віруси грипу циркулювали серед свиней на китайських фермах 10 найбільш «свинячих» провінцій в 2011-2018 роках, і визначили, як змінювалася з роками їх розповсюдження.

Геном однієї з 179 знайдених різновидів вірусу, найбільш близької за будовою генів H і N до штаму H1N1pdm2009, секвенували повністю. На культурах клітин епітелію трахеї людини перевірили, наскільки легко він зв'язується з різними версіями сіалоглікопротеїну SAα2-6Gal – однієї з ключових молекул для інфікування вірусами грипу. Крім того, автори проаналізували дані імунологічних тестів 338 працівників 15 свиноферм, в ході яких в 2016-2018 роках виявляли наявність антитіл до певних штамів вірусів грипу. Виявилося, що в 2016 році серед китайських свиней почав швидко поширюватися цей новий штам вірусу грипу, який нині став найпоширенішим. Антитіла проти нього виявили не тільки у працівників свиноферм, але й у 4,4% обстежених людей, не пов'язаних з сільським господарством.

Комбінація властивостей нового штаму вірусу вказує на те, що G4 EA H1N1 може в найближчі роки стати причиною нової пандемії. Тому автори вказують на необхідність почати періодичні перевірки працівників свиноферм, так само як і самих свиней, на інфекції, пов'язані з вірусами грипу.

Особливо загрожені при цьому будуть покоління, народжені після 1985 року. У 2016 році американські вчені з'ясували, що важкість протікання грипу, викликаного певним штамом вірусу, залежить від року народження пацієнта, тобто з якими різновидами вірусу він стикався в дитинстві. У вірусів грипу всередині однієї групи подібні глікопротеїни нейрамінідази, і якщо імунна система вже колись стикалася з нейрамінідазами конкретної групи, їй буде простіше дати відсіч вірусам з глікопротеїнами з тієї ж групи. Власне через це 80% смертельних випадків пандемії 2009-2010 років припадали на людей молодше 65 років, а майже третина людей у віці старше 60 років мали антитіла.