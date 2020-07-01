Науковці попереджають про можливу нову пандемію: цього разу знов свинячий грип.

 

Китайські та британські науковці, що обсервують мутації вірусу грипу у свиней, оголосили про виявлення нового штаму свинячого грипу, який може передаватися від свиней до людей і здатний поширитися до масштабів пандемії.

 

 

Автори статті в Proceedings of the National Academy of Sciences – дослідники з Китайського сільськогосподарського університету, китайського центру з контролю та профілактики захворювань та британського Університету Ноттінгема, що ведуть спостереження за вірусом грипу у свиней з 2011 року – збентежені, що новий штам генетично пов'язаний зі штамом H1N1, який викликав пандемію в 2009 році, і з північноамериканським реасортантним (що поєднує в собі гени відразу декількох різновидів вірусу) штамом. Лабораторні дослідження показали, що він дуже легко заселяє клітини епітелію дихальних шляхів людини, а серологічні тести показали, що 10,4% працівників свиноферм мають антитіла до нього. Найчастіше їх виявляли у людей у віці від 18 до 35 років (20,5%).

 

В даний час вірус передається від свиней до людей, і немає практично ніяких доказів того, що інфекція на даний момент може передаватися від людини до людини. Але вчених турбує, що вірус може мутувати далі, ставши набагато більш контагіозним, і тоді новий вірус свинячого грипу (його штам отримав назву G4 EA H1N1) може стати причиною нової пандемії. Низька ж антигенна перехресна реактивність штамів вакцин проти цього грипу в людей вказує на те, що наявний популяційний імунітет не забезпечує захист від вірусів G4. Така інфекційність значно розширює можливості для адаптації вірусу у людини і викликає побоювання з приводу можливого виникнення пандемічних вірусів.

 

У 2009-2010 роках світом пройшла пандемія грипу, викликаного вірусом A / H1N1, штамом H1N1pdm2009. Перші випадки захворювання зафіксували в США і Мексиці в квітні 2009, а потім протягом декількох місяців інфекція поширилася по всьому світу. За оцінками центру з контролю і профілактики захворюваності США, в результаті в перший рік циркуляції вірусу загинуло від 151 до 575 тисяч.

 

Тодішній штам вірусу виявився особливо заразним і небезпечним, оскільки з'явився в результаті реасортації — змішування генетичного матеріалу кількох вірусів, що  заражають свиней, птахів і людей. Внаслідок реасортації новий вірус часто отримує здатність інфікувати ті види, які раніше були до нього несприйнятливі. Тому варто вивчати, які віруси вражають тварин, з якими людина часто контактує.

 

Тому дослідники з декількох наукових установ Китаю перевірили, які віруси грипу циркулювали серед свиней на китайських фермах 10 найбільш «свинячих» провінцій в 2011-2018 роках, і визначили, як змінювалася з роками їх розповсюдження.

 

 

Геном однієї з 179 знайдених різновидів вірусу, найбільш близької за будовою генів H і N до штаму H1N1pdm2009, секвенували повністю. На культурах клітин епітелію трахеї людини перевірили, наскільки легко він зв'язується з різними версіями сіалоглікопротеїну SAα2-6Gal – однієї з ключових молекул для інфікування вірусами грипу. Крім того, автори проаналізували дані імунологічних тестів 338 працівників 15 свиноферм, в ході яких в 2016-2018 роках виявляли наявність антитіл до певних штамів вірусів грипу. Виявилося, що в 2016 році серед китайських свиней почав швидко поширюватися цей новий штам вірусу грипу, який нині став найпоширенішим. Антитіла проти нього виявили не тільки у працівників свиноферм, але й у  4,4% обстежених людей, не пов'язаних з сільським господарством.

 

Комбінація властивостей нового штаму вірусу вказує на те, що G4 EA H1N1 може в найближчі роки стати причиною нової пандемії. Тому автори вказують на необхідність почати періодичні перевірки працівників свиноферм, так само як і самих свиней, на інфекції, пов'язані з вірусами грипу.

 

Особливо загрожені при цьому будуть покоління, народжені після  1985 року. У 2016 році американські вчені з'ясували, що важкість протікання грипу, викликаного певним штамом вірусу, залежить від року народження пацієнта, тобто з якими різновидами вірусу він  стикався в дитинстві. У вірусів грипу всередині однієї групи подібні глікопротеїни нейрамінідази, і якщо імунна система вже колись стикалася з нейрамінідазами конкретної групи, їй буде простіше дати відсіч вірусам з глікопротеїнами з тієї ж групи. Власне через це 80% смертельних випадків пандемії 2009-2010 років припадали на людей молодше 65 років, а майже третина людей у віці старше 60 років мали антитіла.

 

01.07.2020

До теми

Творити свою оперу
Уляна Горбачевська, Марія Олійник
Опера «Ukraine – Terra Incognita» – можливість вивести перформера, який наділений народним вокалом, на велику сцену, щоб питома українська народна пісня із свого першоджерела звучала у виконанні цілого покоління освічених професійних виконавців.
01.07.20 | | Штука
Кава: робуста – чутливіша, ніж вважали
​Кожен градус потепління на 14 % знижує врожаї другого за значимістю кавового сорту.
01.07.20 | | Наука
Чеська література МАЧ
Ірина Забіяка
Палітра авторів та авторок, які виступатимуть чеською, буде різноманітною, саме такою, як увесь онлайновий 2020-ий рік. І, можливо, у комусь із цих авторів саме ви відшукаєте приємну точку опори у часи змін.
30.06.20 | | Штука
Знайти свій голос
Андрій ЛЮБКА
Круто було б мати парламентську партію, яка зробила б англійську другою офіційною.
30.06.20 | | Дискурси
Навіщо потрібна філософія?
Матіас Варкус
Той, хто думає, що філософія не знаходить свого застосування на практиці, помиляється. Вона може суттєво вплинути на наші будні. Це доводить нещодавнє рішення американського Верховного суду.
29.06.20 | | Наука
Відірвані від цивілізації
Юрко ТИМЧУК
Погоди, як відомо, поганої не буває. Так говорять люди, які поважають небесну канцелярію. Є ще окремі персонажі, які просто говорять, і коли вони виконують цей процес, то небесній канцелярії варто було б задуматися над прицільністю метання блискавок.
29.06.20 | | Україна
Коронавірус: що відомо про суперпоширення
Крісті Ашванден
Принцип Парето у ковід-версії: 20% носіїв вірусу зумовлюють 80% випадків зараження. Як цьому запобігти?
28.06.20 | | Наука
Амазонія: новий рекорд вирубування лісу
Пандемія коронавірусу сприяє незаконній вирубці лісів у Південній Америці.
27.06.20 | | Наука

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.