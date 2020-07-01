У Росії оприлюднено перші результати конституційного референдуму.

Це було зроблено ще до закриття виборчих дільниць.

Центральна виборча комісія Росії в середу, першого липня, оприлюднила перші результати загальноросійського голосування щодо закону про поправки до Конституції РФ. За підсумками обробки 10,4% бюлетенів, за поправки до Конституції проголосували 70,87% відсотка тих, хто прийшов на виборчі дільниці, проти виступили 28,93 відсотка. Про це повідомив інформаційний портал lenta.ru.

ЦВК почала публікувати попередні результати з 15:00 за московським часом, коли ще виборчі дільниці активно працювали. Закрилися вони щойно о 21:00. Хоча, згідно з виборчим російським законодавством, на виборах федерального рівня в Росії публікувати результати до закриття дільниць заборонено, щоб вони не впливали на волевиявлення громадян.

Так само заборонено завчасно оголошувати результати екзитполів. А вже в неділю 29 червня, Всеросійський центр вивчення громадської думки оприлюднив дані, також не дочекавшись завершення процедури.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи допустимий такий підхід, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив: «Потрібно враховувати, що мова не йде про конкурентне голосування. Тобто це не вибори, це – голосування. Тому, радше, звичайно, можна солідаризуватися з точкою зору ЦВК».

Нагадаємо, що референдум в Росії розпочався 25 червня, голосування розтягнуто на цілий тиждень, щоб уникнути скупчення громадян на виборчих дільницях. Так російська влада вирішила організувати голосування на тлі пандемії коронавірусу SARS-CoV-2. Окрім того, щогодини дільниці закривали на 10 хвилин для дезінфекції. На цей час усіх присутніх виганяли з приміщення для голосування.

Нагадаємо, що на референдумі росіянам було запропоновано змінити відразу 22 статті основного закону країни. В березні конституційні зміни вже схвалили Державна дума, Рада федерації, парламенти реґіонів і Конституційний суд.

Згідно з чинною конституцією РФ, президент Росії не може залишатися на вищій державній посаді більше двох термінів поспіль. Тимчасом поправки, винесені на всенародне голосування, обнулять президентські терміни 67-річного Путіна, це дозволить йому знову балотуватися на виборах у 2024 і 2030 роках і таким чином залишатися при владі до 2036 року. Саме цю поправку запропонувала депутатка Держдуми, перша жінка-космонавтка Валентина Терешкова.