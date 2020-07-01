На нараді в Зеленського приблизились до посилення загального карантину.

 

Показник захворюваності на COVID-19 в Україні зріс і нині становить 58 осіб на 100 тисяч населення.

 

Про це йшлося під час селекторної наради щодо запобігання коронавірусу, повідомила пресова служба Офісу Президента. 

 

 

Уряд готується до другої хвилі епідемії.

 

Напередодні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав: критичний показник – 60 недужих на 100 тисяч населення.

 

"Ми ретельно контролюємо параметр кількості активних хворих на 100 тисяч населення. Сьогодні він становить 50 людей на 100 тисяч. Ми зробили для себе ліміт у 60 хворих. Це буде момент, при якому треба буде посилювати карантинні обмеження вже на рівні країни і окремих областей", – сказав Шмигаль у інтерв'ю BBC.

 

Згідно з актуальними даними Центру громадського здоров'я МОЗ, станом на 1 липня кількість активних хворих сягає 24 277 осіб. Найбільша кількість носіїв у перерахунку на 100 тисяч населення зареєстрована у Чернівецькій (305,2), Львівській (184,5) та Рівненській (164,7) областях.

 

01.07.2020

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