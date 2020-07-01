В Україні коронавірусом заразилося 45 тисяч людей.

Упродовж минулої доби в Україні лабораторно підтвердили 664 нові випадки коронавірусної хвороби. Загальна кількість захворювань зросла до 44 998, ідеться у повідомленні Центру громадського здоров'я у середу.

Упродовж доби найбільше пацієнтів зареєстрували у Львівській (143), Рівненській (72) і Закарпатській (72) областях та в Києві (101).

Станом на 1 липня кількість активних хворих сягає 24 277 осіб. Найбільша кількість носіїв у перерахунку на 100 тисяч населення зареєстрована у Чернівецькій (305,2), Львівській (184,5) та Рівненській (164,7) областях.

Упродовж доби внаслідок ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померло 14 людей. Загальне число летальних випадків зросло до 1173.