В Україні коронавірусом заразилося 45 тисяч людей.

 

Упродовж минулої доби в Україні лабораторно підтвердили 664 нові випадки коронавірусної хвороби. Загальна кількість захворювань зросла до 44 998, ідеться у повідомленні Центру громадського здоров'я у середу.

 

 

Упродовж доби найбільше пацієнтів зареєстрували у Львівській (143), Рівненській (72) і Закарпатській (72) областях та в Києві (101). 

 

Станом на 1 липня кількість активних хворих сягає 24 277 осіб. Найбільша кількість носіїв у перерахунку на 100 тисяч населення зареєстрована у Чернівецькій (305,2), Львівській (184,5) та Рівненській (164,7) областях.

 

Упродовж доби внаслідок ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померло 14 людей. Загальне число летальних випадків зросло до 1173.

 

01.07.2020

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