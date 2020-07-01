Помер художник і вітражист Валерій Шаленко.

Сьогодні о шостій годині ранку на 73-му році життя відійшов у вічність відомий львівський художник, вітражист, графік, член правління Львівської обласної організації Національної спілки художників України Валерій Шаленко.

Фото: Олег-літред/uk.wikipedia.org

«Художник, митець, особистість. Смерть пана Валерія – це непоправна втрата для нашого міста й країни загалом. Дякуємо за ваші роботи – вони увійдуть в історію», – зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

Про дату та подробиці похорону Валерія Шаленка буде повідомлено додатково.

Фото: facebook.com/LvivArchitecture

Валерій Семенович Шаленко народився 31 липня 1947 року в Сокалі, у сім'ї службовця Семена Шаленка й учительки Галини Шаленко, уродженців села Жуки.

Під час навчання у школі в Лубнах відвідував художню студію робітничої молоді (нині Лубенська художня школа), брав уроки у Василя Семенюти. У 1964-1966 роках навчався у Сімферопольському художньому училищі імені Миколи Самокиша на спеціальності «Живопис».

1966 року Валерій Шаленко вступив до Львівського інституту прикладного й декоративного мистецтва (спеціальність «Художнє скло») й закінчив його 1971-го. Наставниками Валерія Шаленка були, зокрема, Роман Сельський (композиція), Теофіл Максисько (живопис), Володимир Овсійчук (кольорознавство) і Яким Запаско (історія українського мистецтва). Природу скла вивчав у видатного склодува Мечислава Павловського.

З 1966 року художник і вітражист мешкав у Львові. У 1971-1972 роках Валерій Шаленко працював у Львівських реставраційних майстернях Державного історико-архітектурного заповідника, з 1976-го до 2000 року – у Львівському виробничому художньо-оформлювальному комбінаті. З 2002 по 2011 рік викладав композицію і живопис у Львівському художньому училищі імені Івана Труша (монументальний відділ). 1989 року вступив до Національної спілки художників України. З 2001 року очолював секцію монументального мистецтва цієї спілки.

2006 року нагороджений орденом Архангела Михаїла УПЦ КП.

Вітраж "Різдво". Фрагмент. Фото: day.kyiv.ua

Валерій Шаленко працював у жанрі монументального мистецтва. Його вітражі виконано у класичній техніці (свинцева спайка, розпис керамічними фарбами, випал у муфельній печі). Митець сам робить ескізи, картони й виконує у матеріалі. Більшість робіт – фігурні композиції. Головні роботи містяться в різноманітних закладах і сакральних спорудах міст України. Зокрема, Валерій Шаленко виконав вітражі для Львівського автовокзалу, Другого поліклінічного відділення 1-ї міської клінічної лікарні (вулиця Мазепи), Львівського зооветеринарного інституту, львівської філії Нацбанку України, Державного історико-культурного заповідника «Нагуєвичі», інших організацій і установ.

Окремим великим періодом у творчості Шаленка є вітражі для сакральних споруд. Це, зокрема, церква святих Ольги і Єлизавети (Львів), церква Святого Андрія Первозваного (Львів), церква Матері Божої Пресвятої Богородиці – Володарки України (Львів, вулиця Новознесенська), монастир Згромадження сестер-служебниць Непорочної Діви Марії (Львів, вулиця Пасічна), церкви в селах Кавське, Кабарівці, Шевченкове й Віжомля.

Окрім вітражів, митець працював у графіці й живописі. До 200-ліття Тараса Шевченка він створив цикл робіт «Навколо Тараса» (20 композицій) за спогадами сучасників Шевченка. Цей цикл експонували на ювілейній виставці у Львівському палаці мистецтв.

Малярські та графічні роботи Шаленка містяться у приватних колекціях у Канаді, Греції, Чехії та Україні.

Окрім того, Валерій Шаленко є автором численних мистецтвознавчих публікацій у наукових виданнях, зокрема про традиції і новаторство львівського вітражиста Петра Холодного.