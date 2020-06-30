Зеленський і Саакашвілі провели перше засідання "Ради реформ".

Національна реформ України вирішила здійснити в Україні "революційну суддівську реформу", а також трансформувати митницю.

Про це повідомив голова виконкому Ради реформ Міхеїл Саакашвілі за підсумками першого при президентурі Володимира Зеленського засідання Нацради, інформує "Інтерфакс-Україна".

"Президент доручив до наступного засідання Нацради реформ підготувати фундаментальну концепцію революційної судової реформи. Ні половинчастих заходів, ні півзаходів, Президент чітко сказав: судова система... До наступної Нацради, яка відбудеться в липні", – заявив Саакашвілі.

Голова виконкому додав, що влада має намір ввести концепцію, яка фундаментально відрізняється від нинішнього стану судової реформи в Україні. "Це будуть не напівзаходи, не напівзаконни, не якісь внутрішні перестановки з одного місця на інше. Це буде фундаментальний переділ всього, що відбувається у нас у судовій системі", – запевнив Саакашвілі.

Колишній голова Одеської ОДА ствердив, що Президент в цьому питанні "дуже радикально налаштований". "І навіть якщо потрібно провести через референдум, я думаю, Президент на це піде. Навіть якщо буде опір у ВР, опір корумпованого судового корпусу, це свавілля має закінчитися", – пообіцяв віе він.

Він додав, що "головним ворогом" економічного прогресу України є правоохоронна система України – "СБУ, gодаткова міліція, ті підрозділи, які раніше працювали у Генпрокуратурі, ті підрозділи, які тероризують, рекетують економіку України".

Глава держави наголосив на потребі судової реформи, адже в Україні існує великий запит на справедливість та безпеку. Крім того, критично важливо зробити ефективною систему охорони здоров’я. Президент також акцентував увагу на необхідності доступних кредитів для населення, реформування податкової системи, пришвидшення приватизації, відзначив позитивний прогрес у сфері діджиталізації та успіхи в галузі інфраструктури, зокрема в реалізації проекту "Велике будівництво".

Як повідомив Офіс Президента, під час виступу на засіданні Володимир Зеленський наголосив на потребі судової реформи, "адже в Україні існує великий запит на справедливість та безпеку".

Керівник держави висловив думку, що говорити про ефективність будь-якої реформи можна лише у тому випадку, коли вона є результативною.

"Будь-яка реформа – це перш за все результат. Коли ти йдеш по вулиці й почуваєшся в безпеці. Коли ти приходиш додому, а в кишені є гроші, тобто ти заробляєш. Тому для мене реформи – це можливість", – сказав Президент.

"Люди разом з владою побудують країну, в якій так хочеться жити. Ось про що реформи для мене", – зізнався Зеленський.

"Я думаю, що це головне завдання для Національної ради реформ. Зробити все, щоб нам всім хотілося жити в Україні", – поділився амбіціями Президент.

Зеленський, зокрема, зазначив, що влада мусить зробити ефективною систему охорони здоров’я. Також акцентував увагу на необхідності доступних кредитів для населення, реформуванні податкової системи, пришвидшенні приватизації, відзначив позитивний прогрес у сфері діджиталізації та успіхи в галузі інфраструктури, зокрема в реалізації проекту "Велике будівництво".

Учасники домовилися впровадити реформу на митниці; Зеленський також підтримав ідею податку на виведений капітал. "Будь-яку реформу, якщо ви не готові впроваджувати, – не треба її чіпати. Мені здається, що якщо ми запроваджуємо податок на виведений капітал, то запроваджуйте. Запроваджуйте – і все. Якщо він поліпшує життя людей – треба запроваджувати. Без цих «вправо», «вліво», «трішки», «спробуємо». Мені так здається", – резюмував він.