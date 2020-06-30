Італія передала допомогу рятувальникам Івано-Франківщини (фото).

Сьогодні з Італії в Міжнародний аеропорт «Львів» ім. Данила Галицького доправили першу частину гуманітарного вантажу, який передадуть у найбільш постраждалі від паводку райони Івано-Франківської області для надання допомоги населенню. Про це повідомили в Міжнародному аеропорту «Львів».

Усі фото: Ігор Сидін/facebook.com/lvivinternationalairport

У складі вантажу – плаваючі та пересувні мотопомпи, човен, електростанції, бензопили, рятувальні жилети, пожежні рукави й інше рятувальне спорядження. Невдовзі в аеропорту очікують на ще один рейс з Італії, який доставить другу частину допомоги.

Начальник управління ДСНС України в Івано-Франківській області Володимир Чернецький сьогодні під час засідання комісії з питань ТЕБ і НС розповів, що на ранок 30 червня із 263 населених пунктів Франківщини, які зазнали удару стихії, залишаються підтопленими три, зруйновано 93 і пошкоджено 206 мостів.

Окрім того, без газу залишаються понад 5300 абонентів області, досі не відновлено електропостачання у два населені пункти Верховинщини та Снятинщини, а до 9 сіл Верховинського й Косівського районів неможливо доїхати через зруйновані дороги. Про це йшлося сьогодні під час онлайн-наради голови Івано-Франківської ОДА Віталія Федоріва з керівниками структурних підрозділів ОДА, територіальних підрозділів центральних органів влади й головами РДА.

«Стихія, яка відбулася в області, за оцінками експертів і за масштабами нанесення збитків, є однією з найбільших за останні п’ятдесят років, – зазначив Віталій Федорів. – Для відновлення зруйнованої інфраструктури: доріг, мостів, берегоукріплюючих дамб, за попередніми підрахунками, потрібно близько двох мільярдів гривень. Сьогодні нашим ключовим завданням є забезпечення проїзду у постраждалі населені пункти, а також відновлення газо- й електропостачання. Вимагаю від усіх служб у найкоротші терміни забезпечити подачу електроенергії, безперебійної роботи газотранспортного господарства».

Уряд уже виділив для Івано-Франківщини перший транш фінансової допомоги на подолання наслідків стихії в розмірі 480 млн грн. Також надано 50 млн грн для відновлення дамб і гідроспоруд, які перебувають у державній власності, – повідомила під час засідання обласної комісії з питань ТЕБ і НС перша заступниця голови ОДА Марія Савка.

Віталій Федорів розповів, що до ліквідації наслідків негоди в Ланчинській ОТГ долучиться турецька компанія «Оnur», яка ремонтуватиме зруйнованих автодоріг. За його словами, область уже отримала та продовжує отримувати технічну допомогу від регіонів держави, а також закордонних дипломатичних відомств, депутатів і підприємців. Окрім спецтехніки з Італії, Прикарпаття також отримало партію питної води за сприяння Посольства Ізраїлю в Україні.

Нагадаємо, внаслідок злив і граду, які випали на території Західної України упродовж вихідних 20-21 червня, суттєво піднявся рівень води в гірських річках. Це спричинило підтоплення приватних будинків, сільськогосподарських угідь і присадибних ділянок, а також руйнування дамб, мостів і доріг. Івано-Франківщина постраждала найбільше серед областей, які зачепила стихія.