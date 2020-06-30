Сенатор США запропонував викупити в Туреччини російські ЗРК С-400.

Це дозволило б відновити програми американсько-турецької військової співпраці.

В американський Сенат надійшла ініціатива сенатора-республіканця Джона Тьюна (John Thune), котрий пропонує дозволити Міністерству оборони країни придбати в Туреччини російські зенітно-ракетні комплекси С-400. Таким чином вдалося б усунути предмет суперечки між Вашінґтоном та Анкарою, яка не дозволяє Туреччині взяти участь в програмі створення американських винищувачів F-35.

Пропозиція Тьюна – одна з багатьох поправок до закону про бюджетні асигнування на національну оборону 2021 роки (2021 National Defense Authorization Act), запропонованих сенатором останнім часом. Про це повідомляє видання Defense News.

У тексті поправки говориться, що згадана угода щодо С-400 може бути укладена тільки в тому випадку, якщо Туреччина візьме на себе зобов'язання не витрачати отримані таким чином кошти на закупівлю озброєнь, які США вважають несумісними з системами НАТО.

Нагадаємо, що Росія і Туреччина уклали контракт на поставку турецькій стороні російських ЗРК С-400 «Триумф» ще 2017 року. Вартість контракту становила 2,5 мільярда доларів, половину з цієї суми покриває російський кредит. Поставки до Туреччини почалися в липні 2019-го. Через побоювання витоку через С-400 «Триумф» даних, які розкривають можливості американських винищувачів п'ятого покоління F-35 Lightning II, Вашінґтон призупинив постачання Анкарі цієї техніки. За попередньою домовленістю Туреччина мала отримати понад 100 цих бойових літаків.