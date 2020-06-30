За добу зафіксовано сімсот випадків коронавірусної хвороби.

 

Упродовж минулої доби в Україні лабораторно підтвердили 706 випадків коронавірусної хвороби. Загальне число захворювань зросло до 44 334.

 

Про це йдеться у повідомленні Центру громадського здоров'я у вівторок.

 

 

Найбільше добових випадків виявили у Львівській (143), Закарпатській (97), Рівненській (74), Одеській (66), Чернівецькій (56), Волинській (56) областях і в Києві (57). 

 

Кількість активних хворих станом на 30 червня складає 24 060 осіб. Найбільша кількість активних хворих у перерахунку на 100 тисяч населення зареєстрована у Чернівецькій (301,6), Львівській (180,9) та Рівненській (162,5) областях.

 

Упродовж доби померло 12 людей. Загальне число летальних випадків зросло до 1159.

 

30.06.2020

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