Адвокат: Венедіктова сфальшувала підозру Порошенкові.

 

Адвокат Петра Порошенка заявив про фальсифікацію генеральною прокуроркою Іриною Венедіктовою підозри колишньому Президентові.

 

Про це Ігор Головань написав на своїй сторінці у facebook, оприлюднивши копію сфальшованого, як він певен, розпорядження Венедіктової. 

 

 

 

Як писав Z, слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про доконане оголошення підозри Петрові Порошенку 10 червня. Підозра стосувалася справи про можливе незаконне призначення на посаду першого заступника глави Служби зовнішньої розвідки України Сергія Семочка. У момент зачитування тексту підозри Порошенко брав участь у допиті в інакшій кримінальній справі – відтак, вважаючи дійство незаконним, експрезидент дочасно покинув кабінет.

 

Ігор Головань стверджує, що Венедіктова оформила папери "заднім числом", усвідомлюючи нікчемність прокурських дій.

 

"10 червня я написав пост про те, що генеральний прокурор Венедіктова порушила норми 110 КПК і не оформила постановою процесуальне рішення доручити здійснення повідомлення про підозру народному депутату України, п’ятому Президенту України Петру Порошенку. Нахаба з прокурорським посвідченням, що перервав допит Петра Порошенка у якості свідка, мав при собі лише не передбачений законом папірець “доручення”, тобто, не мав жодних повноважень. Ніякого повідомлення про підозру здійснено не було", – заявив Головань. 

 

Адвокат повідомив, що "під час зустрічі у кабінеті пані Венедіктової вся прокурорська рать намагалася нас переконати, що жодної постанови було не потрібно". "Хай спробують заперечувати: всі ходи записані", – обурився Головань.
 

"Пізніше “проффесіонали” перечитали кодекс. І… постанова чарівним чином з’явилася у додатках до клопотання про застосування до Петра Порошенка запобіжного заходу – тримання під вартою", – коментує захисник Порошенка. 

 

29.06.2020

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