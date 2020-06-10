Порошенку вручили підозру в ДБР.

Cлідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру п'ятому президенту України, лідеру партії "Європейська солідарність" Петру Порошенку.

"Об 11:40 слідчі ДБР повідомили про підозру Порошенку П.О.", – повідомляється в мікроблозі ДБР у Twitter.

Підозра стосується справи про можливе незаконне призначення на посаду першого заступника глави Служби зовнішньої розвідки України Сергія Семочка.

"Це абсурд. Колишній генпрокурор пан Рябошапка говорив, що це юридичний треш. І так воно насправді – це юридичний треш", – заявив адвокат Порошенка Ілля Новіков.

У коментарі журналістам начальник другого відділу ДБР Вадим Приймачок зазначив: "У приміщенні центрального апарату ДБР Петру Порошенку слідчі ДБР вручили письмове повідомлення про підозру в кримінальному провадженні, де останній обґрунтовано підозрюється в наданні завідомо незаконного наказу, який спонукав діючого главу зовнішньої розвідки до перевищення службових повноважень", – цитує інформаційна аґенція "Інтерфакс-Україна".

Сам Петро Порошенко заявив про політичні переслідування.

"Те, що зараз робить влада, нічого спільного не має з європейськими цінностями, з нашим рухом в Європу, з нашими досягненнями, з безвізовим режимом, третю річницю якого ми святкуватимемо завтра", – сказав Порошенко в середу в Києві біля будівлі ДБР.

"Тому що Європейський Союз – це верховенство права. А переслідування опозиції, подвійне правосуддя – Володимире Олександровичу, чим це закінчиться, ви можете перепитати в Януковича. Зателефонуйте йому, він вам розповість, чим він закінчив", – звернувся лідер "ЄС".

"Керувати країною – це не вести телевізійне шоу, і наслідки набагато важчі", – додав Порошенко.