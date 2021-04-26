"Динамо" вперше за п'ять років стало чемпіоном України.

 

Київське "Динамо" уперше за п'ять років вибороло чемпіонство у Прем'єр-лізі. У 23 турі чемпіонату київські футболісти перемогли "Інгулець" із рахунком 5:0. Натомість донецький "Шахтар" поступився "Олександрії" – 0:2. За три тури до завершення чемпіонату "Динамо" випереджає "Шахтар" на 13 очок.

 

 

"Динамівці" перемогли "Інгулець" завдяки голам Віктора Циганкова (дубль), Іллі Забарного, Артема Беседіна, Віктора Циганкова, Дениса Попова.

 

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу прокоментував: "Вдячний хлопцям, вітаю їх. Можу сказати, що було нелегко витримувати мене всі ці місяці, оскільки я чинив на них тиск. Адже без нього не буде результату – це один із найважливіших компонентів підготовки. Якщо мене хтось запитає, яка різниця між тією командою, яку я прийняв 1 серпня, і нинішньою, я відповім, що футболісти навчилися грати на перемогу. Вони навчилися бути переможцями... Не талант найголовніший у футболі, а те, що ти робиш на тренуваннях щоденно, відпрацьовуєш те, що ти хочеш виконувати на полі. Нашим хлопцям це вдалося, вони робили щоденно все для того, щоб стати чемпіонами, стати переможцями", – заявив Луческу на після матчевій пресконференції. 

 

Для київського "Динамо" це 16 перемога в чемпіонатах України. Натомість у командній біографії "Шахтаря" – 13 чемпіонств (при тім 8 припало на тренерську каденцію Луческу).

 

Незважаючи на успіхи "Динамо", київські ультраси не приймають Мірчі Луческу і вимагають його звільнення.

 

26.04.2021

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