У Львові створили 30-метровий мурал, присвячений Маріуполю.

У пʼятницю, 14 жовтня, до Дня захисників та захисниць України на площі Галицькій у Львові відкрили мурал «Дорога додому», присвячений Маріуполю. Автор 30-метрового муралу – маріупольчанин Дмитро Вовк. Над роботою він працював самотужки два тижні.

Стінопис відображає низку локацій та об’єктів, які були пошкоджені чи зруйновані у Маріуполі внаслідок повномасштабного вторгнення. На муралі, зокрема, зображені експозиції, які присвячені Азовсталі, площі Свободи та Миру, зруйнованому драмтеатру та будинкам зі шпилем.

«Це ознака жаху, який відбувся у Маріуполі. Військових злочинів, які зробила російська федерація у нашому місті. Вони зруйнували драматичний театр у той час, коли там перебувала моя мама з моїм братом та татом. Вони ховались там і рятували свої життя. Цю будівлю зруйнували, скинувши на неї з літака дві бомби. Тепер все це – про наше бажання: у якому б місті ми не були, ми маємо наш шлях додому. Ми хочемо, аби перемога настала якнайшвидше та над Маріуполем замайорів прапор України. Щоб ми святкували із нашими Героями, повертались до наших осель і відбудовували сучасне європейське майбутнє для наших дітей», – каже міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.