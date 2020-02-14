Львівські будинки прикрасять муралами.


У Львівській мерії вирішили прикрасити муралами міські будинки. Твори мистецтва на фасадах будівель хочуть розмістити, щоби популяризувати відомі постаті культури та мистецтва Львова та знакові історичні події. Наразі для цього вибрали 6 будівель – по одній у кожному районі міста.

 

 

«Виникла ідея створювати мурали на фасадах нових будинків. Ідея скерована у два напрями. Перший – тісно співпрацювати із забудовниками, що зводять багатоповерхівки у різних районах міста і можуть наносити на їхні фасади зображення відомих постатей чи подій в різних техніках монументального мистецтва. Другий – наносити такі зображення вже на наявні будівлі, які потребують кращого естетичного вигляду. Тут ми вже вибрали 6 будівель у кожному з районів, на яких зобразять такі твори мистецтва. Плануємо відкрити перший мурал в кінці квітня», – розповіла керівниця управління культури ЛМР Христина Береговська.

 

 

Шість постатей зобразять на будинках районів Львова, де вони жили, творили, працювали: Олена Степанів, Юрій Вербицький, Василь Сліпак, Захер Мазох, Борис Возницький і Дебора Фоґель.

 

 

Одна з ідей – робити на таких творах мистецтва підписи про зображених осіб і QR-код для тих, хто хотів би відразу на місці прочитати докладнішу інформацію про цих людей.

 

 

Відтак управління культури ЛМР подасть управлінню архітектури та урбаністики перелік імен відомих постатей міста Львова та знакових історичних подій для можливості розміщення творів мистецтва (стінопису, мозаїки, вітражу, графіті, скульптури тощо) на фасадах новобудов та наявних будівель. Такі дії узгоджуватимуть з управлінням охорони історичного середовища.

 

 

Районні адміністрації нададуть управлінню культури перелік будівель, на фасадах яких можливе розміщення творів мистецтва (стінопису, мозаїки, вітражу, графіті, скульптури тощо) за попереднім погодженням з власником (балансоутримувачем) будівель.

 

 

Фінансуватимуть такі роботи за кошти, передбачені у міському бюджеті Львова на реалізацію заходів програми «Львів 2020: Фокус на культуру» в рамках проєкту «Генії з мікрорайонів: шість районів, шість муралів, шість особистостей».

 

14.02.2020

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