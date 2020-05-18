У Львові з’явився мурал, присвячений Борисові Возницькому.

На стіні будинку № 2 на вул. С. Петлюри у Львові відкрили мурал, присвячений Борису Григоровичу Возницькому – українському мистецтвознавцю, багаторічному директорові Львівської галереї мистецтв, академіку Української академії мистецтв, Герою України (2005), лауреату Національної премії імені Тараса Шевченка (1990), заслуженому працівникові культури України та Польщі, президенту Українського національного комітету Міжнародної ради музеїв (ICOM), доктору honoris causa.

Відкриття муралу символічно провели в Міжнародний день музеїв, адже Бориса Возницького справедливо вважають патріархом музейної справи сучасної України.

«Сьогодні – Міжнародний день музеїв, а цей мурал присвячений Борису Григоровичу Возницькому, нашому патріарху музейництва. Йому ми завдячуємо святкування цього дня, адже саме він був ініціатором того, щоб в Україні відзначали це свято. Мурал створили митці кафедри сакрального мистецтва, монументального живопису Академії мистецтв. Над цим малюнком упродовж двох з половиною тижнів працювало пʼять художників на чолі зі Святославом Владикою», – розповіла керівниця управління культури Львівської міськради Христина Береговська.

Саме в цьому будинку розташована перша квартира у Львові, яку отримав Борис Возницький 1972 року, коли будинок лише звели.

«Ми з батьком переїхали сюди і проживали тут. Дуже приємно, що його зображено саме на цьому будинку. Особисто мені дуже подобається цей малюнок, і не лише тому, що це мій батько. Я оцінюю його як історик мистецтва. Мені подобається і композиція, і кольори, і лаконічність», – зазначила донька Бориса Возницького Лариса Возницька-Разінкова.

Нагадаємо, львівська мерія вирішила розмістити твори мистецтва на фасадах сучасних будівель, щоб популяризувати відомих постатей культури та мистецтва Львова, знакових історичних подій, а також поліпшити візуальне сприйняття уніфікованих житлових будівель, споруд і комплексів 1970-1990-х років, новобудов.

Ідея скерована у два напрямки. Перший – співпрацювати із забудовниками, що зводять багатоповерхівки в різних районах міста й можуть наносити на їхні фасади зображення відомих постатей чи події в різних техніках монументального мистецтва. Другий – наносити такі зображення на будівлі, які потребують кращого естетичного вигляду. Відтак було вибрано 6 будівель у кожному з районів, на яких насамперед зобразять такі твори мистецтва. Крім Бориса Возницького, невдовзі на будинках районів Львова, де вони жили, творили і працювали, мають з’явитися мурали таких постатей: Олена Степанів, Юрій Вербицький, Василь Сліпак, Захер Мазох і Дебора Фоґель.

Фінансування робіт здійснюватимуть за кошти, передбачених у міському бюджеті Львова на реалізацію заходів програми «Львів 2020: Фокус на культуру» у рамках проєкту «Генії з мікрорайонів: шість районів, шість муралів, шість особистостей».