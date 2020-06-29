Більшість британців нині – проти Brexit, як засвідчує соціологія.

Також підтримка європейської інтеграції стрімко зростає і в континентальних країнах Європи.

 

 

З часу референдуму червня 2016 року щодо членства в Європейській Унії, серед британців чітко проглядається тенденція зростання прихильного ставлення до європейської інтеграції. Це незаперечно засвідчують результати опитування громадської думки, проведені Європейським соціальним дослідженням (European Social Survey – ESS). ESS що два роки проводить опитування громадської думки в 19 країнах-членах Євроунії, а також в державах, котрі не належать до ЄУ, зокрема, в Норвегії, Швейцарії, Сербії, Чорногорії, а також Великій Британії, котра з 31 січня 2020 року вийшла зі спільноти.

 

Так от, останнє опитування в Об’єднаному Королівстві засвідчило, що якби зараз вдалося провести повторний референдум щодо Brexit, то 56,8 відсотків британців висловилися б за те, щоб залишитися в Євроунії. Проти висловилося б лише 34,9 відсотка. Про це повідомило видання Business insider.

 

Нагадаємо, що на референдумі чотири роки тому 51,9 % виборців виявили бажання покинути ЄУ. лишитися в складі Унії забажали тоді 48,1 % британців. Через два роки дослідження ESS засвідчило зміну опінії британського суспільства в цьому питанні. Соціологічне дослідження 2018 року виявила, що ситуація дзеркально помінялася. Питома вага прихильників ЄУ в Британії зросла до 52 відсотків, а противників – впала до 48 %.

 

Варто зазначити, що останні дані ESS входять в певну колізію з результатами останніх парламентських виборів у Великій Британії. Нагадаємо, що в грудні 2019 року британці висловили рішучу підтримку прем’єр-міністрові Борисові Джонсону, котрий був і залишається переконаним прихильником Brexit.

 

Водночас дослідження ESS засвідчили, що не слід побоюватися нових виходів з Європейської Унії, про які так люблять говорити прокремлівські ЗМІ та представники ультраправих партій Європи. За даними останніх опитувань громадської думки, підтримка Європейської інтеграції останніми роками лише зростає. Рекордсменом тут виступає Фінляндія, де цей зріст досягнув аж 12,2 відсоткових пункти. У Нідерландах кількість прихильників ЄУ зросла на 11,2 пункти, у Швеції – на 10,8, Литві – на 10,1. Словенія, Угорщина, Португалія, Італія, Бельгія й Австрія продемонстрували зріст від 5,9 до 8,6 відсоткових пунктів. Відсоток прихильників ЄУ нижчий за 70 пунктів зафіксовано лише в Італії (69,9 %) і Чехії (66 %).

29.06.2020

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