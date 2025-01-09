Уряд Вірменії схвалив законопроєкт про початок вступу до Євроунії.

У вересні Вірменія та Європейська Унія розпочали перемовини про безвізовий режим.

Арарат Мірзоян

Вірменський уряд на засіданні у четвер, дев’ятого січня, схвалив законопроєкт «Про початок процесу вступу Республіки Вірменія до Європейської Унії». Про це повідомив інформаційний портал Armenia News.

Міністр закордонних справ країни Арарат Мірзоян, представляючи законопроект, запропонував уряду «висловити позитивну позицію» щодо документа перед тим, як він буде внесений на розгляд Національних зборів – парламенту Вірменії. Міністр перерахував низку підстав для цього.

«За останні роки у Вірменії та ЄУ були досить інтенсивні та динамічні відносини. Вони мали дуже багатий контент, а також охоплювали різні сфери. ЄУ із різних приводів висловлювала підкреслену політичну підтримку демократії у Вірменії… Євроунія також висловила готовність сприяти зміцненню економічної стабільності Вірменії», – зазначив шеф вірменської дипломатії.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян додав, що законопроєкт ще «не означає членства Вірменії в Євроунії в прямому розумінні цього слова» і рішення з цього питання «може бути ухвалене лише шляхом референдуму». «Після ухвалення закону ми повинні обговорити з ЄУ ту дорожню карту, яку вони собі уявляють і яку ми собі уявляємо», – сказав Пашинян.

Нагадаємо, що у вересні минулого року Вірменія та Європейська Унія розпочали перемовини про безвізовий режим. Умовою скасування віз для вірменських громадян для короткострокових поїздок до ЄУ називалося проведення владою країни «суттєвих реформ у ключових галузях». Серед важливих питань називалися безпека проїзних документів, контроль кордонів, міґрації та надання притулку, боротьба з корупцією та дотримання основних прав, пов'язаних зі свободою пересування.

У середині жовтня Нікол Пашинян, виступаючи в Європарламенті, назвав Євроунію «ключовим партнером, який підтримує фундаментальні реформи уряду Вірменії останніми роками» і заявив, що «Вірменія готова бути ще ближчою до ЄУ, наскільки ЄУ вважатиме це за можливе».