В Україні – найменша кількість випадків ковіду за три тижні.

 

Упродовж минулої доби в Україні підтвердили 646 нових випадків коронавірусної хвороби. Після вихідних показник заражень звикло впав. Водночас, кількість діагнозів за підсумками 28 червня є найменшою за три тижні (за підсумками 7 червня було 525 пацієнтів; звідтоді число добових діагнозів не опускалося нижче шестисот).

 

Згідно з даними Центру громадського здоров'я України, загальне число випадків COVID-19 зросло до 43 628.

 

 

Найбільше добових випадків виявили у Львівській (115), Волинській (84), Рівненській (70) і Закарпатській (66) областях.

 

Кількість активних недужих станом на 28 червня – 23 454 особи. Найбільша кількість активних хворих на 100 тисяч населення зареєстрована у Чернівецькій (296,7), Львівській (175,5) та Рівненській (157,7) областях.

 

Упродовж доби зафіксовано лише 93 одужання (найменше за півтора місяця).

 

Померло 18 людей (загальне число летальних випадків – 1147).

 

29.06.2020

До теми

Письмо
Василь МАХНО
вантажити чужі абетки й мови і розтирати в пучках пальців слово втомитися – й спертись об стіну чужого міста і чужих стосунків
27.06.20 | | Дискурси
Амазонія: новий рекорд вирубування лісу
Пандемія коронавірусу сприяє незаконній вирубці лісів у Південній Америці.
27.06.20 | | Наука
Путінська історична наука
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Скандалом завершилася спроба Путіна погратися в історика. Його стаття про Другу світову викликала лише обурення як в історичних колах, так і в політикумі західних країн.
26.06.20 | | У світі
Елена Панкратова і Кундрі
Аделіна Єфіменко
Байройт – це така творча майстерня з аурою неймовірної музичної краси і щирого служіння своєму покликанню, де робота ніколи не зупиняється.
26.06.20 | | Штука
Ніколи не обнімаю дерев
Тарас Прохасько
Дивлюся на дерева, корчі, хабази і розумію, яка та Галичина красна. Як мій дикий виноград, що досяг поверха і  робить мене щасливим. Дає мені батьківщину
25.06.20 | | Дискурси
Коронавірусні цифри Львівщини
Олена БУДЬКО
Як формується статистика коронавірусних хворих в області, які біоматеріали досліджують насамперед і чому числа на сайтах можуть бути різними
25.06.20 | | Галичина
Про одну вакцину зі Львова
Жанна Комар
Рудольф Вайґль, великий львів'янин, що був номінований на Нобелія, але так її і не отримав через спротив нацистської Німеччини, а потім – комуністичної Польщі
25.06.20 | | Минуле
Той, хто визначив наш «Шлях»
Богдан Мисюга
Львівський галерист Юрко Бойко не пов’язаний із стереотипами «доброї школи». Його унікальна ерудиція та мистецтвознавча самоосвіта були вагомою противагою компліментарній псевдокритиці та салонним смакам.
24.06.20 | | Штука

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.