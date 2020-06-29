В Україні – найменша кількість випадків ковіду за три тижні.

Упродовж минулої доби в Україні підтвердили 646 нових випадків коронавірусної хвороби. Після вихідних показник заражень звикло впав. Водночас, кількість діагнозів за підсумками 28 червня є найменшою за три тижні (за підсумками 7 червня було 525 пацієнтів; звідтоді число добових діагнозів не опускалося нижче шестисот).

Згідно з даними Центру громадського здоров'я України, загальне число випадків COVID-19 зросло до 43 628.

Найбільше добових випадків виявили у Львівській (115), Волинській (84), Рівненській (70) і Закарпатській (66) областях.

Кількість активних недужих станом на 28 червня – 23 454 особи. Найбільша кількість активних хворих на 100 тисяч населення зареєстрована у Чернівецькій (296,7), Львівській (175,5) та Рівненській (157,7) областях.

Упродовж доби зафіксовано лише 93 одужання (найменше за півтора місяця).

Померло 18 людей (загальне число летальних випадків – 1147).