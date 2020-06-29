Зеленський нагородив Білик і Потапа за підпору для Конституції.

 

Президент України з оказії Дня Конституції роздав низку державних нагород. Серед майже двохсот достойників Володимир Зеленський виокремив також чимало колег із розважальної індустрії.

 

Зокрема, телеведуча Марія Єфросиніна та артистка Тіна Кароль отримали орден «За заслуги» ІІІ ступеня, ведуча Алла Мазур – орден княгині Ольги ІІ ступеня, співачка Ірина Білик – орден княгині Ольги ІІІ ступеня, артист-гуморист Олег Філімонов і співачка Інеса Братущик звання народного артиста України, співаки Арсен Мірзоян та Олексій «Потап» Потапенко – звання заслужених артистів.

 

 

Про це йдеться в указі №254/2020, оприлюдненому на інтернет-сторінці Президента.

 

Серед українців, нагороджених на День Конституції, найвищу відзнаку – орден князя Ярослава Мудрого ІII ступеня – отримав Юрій Бобало, ректор Національного університету «Львівська політехніка».

 

Орден Ярослава Мудрого ІV ступеня отримали віце-президент Національного олімпійського комітету України Валерій Борзов і співак Василь Зінкевич.

 

Серед лауреатів ордену Ярослава Мудрого V ступеня є генеральний директор інформаційної агенції «Інтерфакс-Україна» Олександр Мартиненко.

 

Орден «За заслуги» III ступеня отримали директор Івано-Франківського музично-драматичного театру імені Івана Франка Ростислав Держипільський, голова громадської організації «Спілка учасників бойових дій в АТО, ООС, добровольців та волонтерів “Побратими об’єднані”» Ярослав Білас (Львів), член Івано-Франківської організації Національної спілки краєзнавців України Михайло Кучірка, співголова організації «Самооборона Борщівського району» Богдан Федорчук.

 

Звання «Народний артист України» отримали співачка Інесса Братущик, провідний майстер сцени львівського Першого академічного українського театру для дітей та юнацтва Ольга Гапа, доцент кафедри Львівської національної музичної академії імені Лисенка Марія Процев'ят.

 

«Заслуженою артисткою» стала львівська співачка Наталія Половинка.

 

Звання «Заслужений діяч мистецтв України» дістали кінорежисери Наріман Алієв («Додому») та Антоніо Лукіч («Мої думки тихі»).

 

Лауреатів нагородили «за значний особистий внесок у державне будівництво, зміцнення національної безпеки, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю».

 

29.06.2020

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