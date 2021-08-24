Нагороди від Зеленського на День Незалежності: Монатик, Бубка, Шевченко, загиблі герої.

Президент України Володимир Зеленський під час урочистостей з нагоди 30-річчя Акта проголошення незалежності України присвоїв достойникам звання Героя України та вручив інші високі державні нагороди.

За особисту мужність і героїзм, вірність військовій присязі звання Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" посмертно присвоєно солдату Сергію Білоусу та старшині Максиму Ридзаничу. Також почесне звання отримав полковник Євген Сидоренко.

Героєм України також оголошено Володимира Горбуліна.

За визначні особисті заслуги перед Українською державою у розвитку музичної культури, формування національної ідентичності, багаторічну творчу діяльність Зеленський присвоїв звання Героя України з удостоєнням ордена Держави народному артисту Назарію Яремчуку (посмертно).

Звання Героя України з врученням ордена Держави Президент також присвоїв учителю фізики Харківського фізико-математичного ліцею №27 Іллі Гельфгату – за визначні особисті заслуги перед Україною у розвитку освіти, впровадження інноваційних методів навчання, багаторічну плідну педагогічну діяльність.

За вагомий особистий внесок у розбудову Української держави, розвиток національної освіти, досягнення високих спортивних результатів, плідну громадську діяльність Володимир Зеленський нагородив орденом Свободи президента Національного олімпійського комітету України Сергія Бубку.

За вагомий особистий внесок у зміцнення обороноздатності Української держави, мужність, виявлену під час бойових дій, та зразкове виконання службового обов’язку орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня Президент нагородив підполковника Віктора Кохана.

Орденом князя Ярослава Мудрого І ступеня нагороджено посмертно міністра закордонних справ України у 1990-1994 та 2000-2003 роках Анатолія Зленка. Нагороду отримала його донька Анастасія Анатоліївна.

Володимир Зеленський також вручив орден князя Ярослава Мудрого ІІІ ступеня президентові Національної академії педагогічних наук України, академіку Національної академії наук України Василю Кременю, директору Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Миколи Амосова Василю Лазоришинцю.

Крім того, орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня були нагороджені актор і співак Вахтанг Кікабідзе та головний тренер збірної команди України з футболу у 2016-2021 роках Андрій Шевченко.

З рук Президента орден княгині Ольги І ступеня отримала академік-секретар Національної академії наук України, директор Інституту демографії і соціальних досліджень Елла Лібанова, орден княгині Ольги ІІІ ступеня – професорка Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Марія Байляк, завідувач кафедри Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького Наталія Виноград, диригентка Оксана Линів.

Керівник держави нагородив медаллю "За військову службу Україні" прапорщика Сергія Білявцева, прапорщика Дмитра Глову, сержанта Миколу Лавренчука, капітана медичної служби Олену Ратушну, підполковника Сергія Рогальського, старшого солдата Володимира Чубенка.

Крім того, Зеленський присвоїв почесне звання "Народний артист України" головному хормейстерові Національного академічного театру опери та балету України імені Тараса Шевченка Богдану Плішу та артистові драми – провідному майстрові сцени Національному академічному драматичному театрові імені Івана Франка Олександру Форманчуку.

Почесне звання "Заслужений артист України" Президент присвоїв артистові Київського академічного театру драми і комедії на Лівому березі Дніпра Андрію Ісаєнку та співакові, композитору Дмитру Монатику.