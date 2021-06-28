Швеція передала Україні три копії конституції Пилипа Орлика, а до Дня Незалежності в Софійському соборі виставлять оригінал документа.

Про це Володимр Зеленський розповів під час виступу на урочистому засіданні Верховної Ради до Дня Конституції, повідомляє аґенція "Укрінформ".

"Сьогодні ми нарешті можемо поділитись хорошими новинами. Перша. Національний архів Швеції передав Україні три копії Конституції Пилипа Орлика", – сказав Президент.

З його слів, одну копію ще вранці виставили у фоє Верховної Ради, друга буде в Офісі Президента, а третя – у Конституційному Суді України "після його оновлення і перезавантаження".

Водночас керівник держави поінформував, що до 30-річчя Незалежності – уперше в історії – до України потрапить оригінал конституції Пилипа Орлика.

"Її, разом із булавою гетьмана Пилипа Орлика і гетьмана Івана Мазепи, усі охочі зможуть побачити у Софійському соборі. Полотно нашої історії має тисячу років і стільки ж бракуючих частин пазлу. Ми повертаємо українцям ці частини. Ми повертаємо Україні – Україну", – заявив Зеленський.

Президент додав, що перед тим, як приїхати на урочисте засідання парламенту, він поклав квіти до пам’ятника Пилипу Орлику – гетьману Війська Запорозького і автору знаменитої конституції 1710-го року, та нагадав, що саме цей акт називають першою писемною конституцією Європи.