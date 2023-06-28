Конституційний маніфест: УКУ розпочинає публічну дискусію нового суспільного договору.

 

Повоєнна відбудова України буде складним викликом для нашої країни. Ми маємо не лише відбудувати все зруйноване, а і зробити стрімкий економічний стрибок і стати багатою та сильною країною, яка буде ефективно відстоювати цінності вільного світу. Досягнення таких масштабних цілей за умови незмінності чинного суспільного договору та чинної Конституції буде надзвичайно складним завданням.

 

 

Спільнота Українського католицького університету та група провідних суспільно-політичних діячів започатковує масштабну публічну дискусію щодо нового суспільного договору. Концепція вказаного обговорення міститься у документі «Нове народження України: конституційний маніфест», який було підписано 25 червня 2023 року в Українському католицькому університеті.

 

Список перших підписантів:

 

Владика Борис (Ґудзяк), президент Українського католицького університету, архиєпископ і митрополит Філадельфійський УГКЦ у США

Мирослав Маринович, проректор Українського католицького університету, член-засновник Української Гельсінської групи

Олександра Матвійчук, лауреатка Нобелівської премії миру 2022 року та керівниця Центру громадянських свобод

Ярослав Грицак, доктор історичних наук, професор Українського католицького університету

Ганна Юдківська, суддя Європейського суду з прав людини від України (2010–2022), членкиня робочої групи ООН зі свавільних затримань

Тетяна Гавриш, керуюча партнерка  юридичної компанії “ILF”, лідерка Харківської експертної групи підтримки медреформи, почесна консулка ФРН у Харкові

Геннадій Друзенко, голова правління Центру конституційного моделювання, співзасновник та президент Першого добровольчого мобільного шпиталю (ПДМШ) ім. Миколи Пирогова

Лариса Івшина, українська журналістка, головна редакторка газети «День»

Ігор Луценко, військовослужбовець Збройних Сил України

Йосиф Зісельс, учасник Ініціативної групи «Першого грудня»

Володимир Єрмоленко, філософ, очільник Українського PENу

Світлана Хилюк, директорка Школи права Українського католицького університету

Всеволод Речицький, голова ради Харківської правозахисної групи, доцент конституційного права Українського католицького університету

Девід Вільямс, професор права Школи права Університету Індіани, керівник Центру конституційної демократії Університету Індіани

 

Під час церемонії підписання Конституційного маніфесту підписанти наголосили, що перемога у війні проти терористичної Росії, яка безсумнівно настане, є безумовним пріоритетом для України. Проте наше суспільство має бути готовим до фундаментальних викликів повоєнної розбудови, які ще важко осягнути. Для цього ми потребуємо нового суспільного консенсусу, який – своєю чергою – має бути закарбований у новій конституції. Новий суспільний консенсус потрібний, аби сформувати в українців візію власної країни, сфокусовану на можливостях, які може запропонувати майбутнє і які потребують вдумливої рефлексії. Підписанти також наголосили, що вони утримуються від нав’язування свого бачення дизайну майбутньої конституції. Проте вони закликали народ України долучитися до відкритого конституційного процесу, який включатиме пошук змісту майбутньої конституції, обговорення нового суспільного консенсусу задля усунення небезпеки перетворення нового основного закону на політичну угоду між елітами.

 

«Жодна інша робота не може бути важливішою для нашого майбутнього, аніж ця. Тому цю роботу слід починати вже зараз. І саме тому ми оприлюднюємо цей маніфест і закликаємо всіх, для кого Україна та її майбутнє дорожчі за конкретні імена конкретних політиків, долучитися до роботи»,  зазначають підписанти.

 

Таким чином, цей документ є закликом до зміни суспільного договору в Україні як ключової умови ефективної повоєнної відбудови країни та її стрімкого розвитку. Він містить бачення групи українських підписантів і міжнародних експертів щодо майбутнього процесу обговорення та прийняття нової конституції.

 

Детальніше з текстом маніфесту можна ознайомитися за посиланням Нове народження України: Конституційний маніфест. 

 

Ініціатори запрошують приєднуватися до підписання вказаного документа та стати частиною публічного дискурсу нової конституції. Зголошуватися до керівниці проєктів і програм Школи права УКУ п. Оксани Котис за телефоном +380682092184 або ж на електронну адресу ko@ucu.edu.ua.

 

28.06.2023

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