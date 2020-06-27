Письмо

Василь МАХНО

 

отак неспішно підійшли до липня

так тягнеться життя як річка й линва

книжок не перечитаних шафи

так провисає павутинням срібло

так світляки перемикають світло

–як імпульс – до останньої строфи

 

так затискаєш у верстат роману

солодкі літери і пелюстки романку

несеш до столу склянку молока

прокинулись джмелі в кущах смородин

і мелють вітер вітряки навпроти

і сипляться з них світло і мука

 

на сторінки – на перший видрук тексту

на все що ти хотів би перенести:

книжки – на голові; в валізі – дім

міста в яких годинникова вежа

або руда – лисича і ведмежа–

або вода стрибає по воді

 

або ж іржа защемлена в завісах

або твій нюх що втратив здатність лиса

спіймати запах свіжої стерні

пожовклої – як листя тютюнове–

таке письмо при липені – панове-

таке життя – при слові і письмі

 

на світла паперовому відбитку

на полі із суцільних марґариток

у місті з каменю і оборонних веж

портовому – доводиться стирчати

і кораблі прибулі зустрічати

й вантажити пшеницю та овес

 

вантажити чужі абетки й мови

і розтирати в пучках пальців слово

втомитися – й спертись об стіну

чужого міста і чужих стосунків:

із християнського кварталу суне сутінь

в юдейському – заходить у пітьму

 

над Статен Айлендом вже починає лити

і заростає бур’яном мій липень

роман в верстаті – зверстаний напів

–у молоко нападало суцвіття–

і тягнеться життя й липневе літо

немов масний повітряний напій 

 

 

27.06.2020

До теми

Амазонія: новий рекорд вирубування лісу
Пандемія коронавірусу сприяє незаконній вирубці лісів у Південній Америці.
27.06.20 | | Наука
Путінська історична наука
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Скандалом завершилася спроба Путіна погратися в історика. Його стаття про Другу світову викликала лише обурення як в історичних колах, так і в політикумі західних країн.
26.06.20 | | У світі
Елена Панкратова і Кундрі
Аделіна Єфіменко
Байройт – це така творча майстерня з аурою неймовірної музичної краси і щирого служіння своєму покликанню, де робота ніколи не зупиняється.
26.06.20 | | Штука
Про одну вакцину зі Львова
Жанна Комар
Рудольф Вайґль, великий львів'янин, що був номінований на Нобелія, але так її і не отримав через спротив нацистської Німеччини, а потім – комуністичної Польщі
25.06.20 | | Минуле
Той, хто визначив наш «Шлях»
Богдан Мисюга
Львівський галерист Юрко Бойко не пов’язаний із стереотипами «доброї школи». Його унікальна ерудиція та мистецтвознавча самоосвіта були вагомою противагою компліментарній псевдокритиці та салонним смакам.
24.06.20 | | Штука
Митрополит Андрей Шептицький у творчій долі Василя Дядинюка
Любов Волошин
Василь Дядинюк репрезентував у своїй особі тип нового українця повоєнної доби: вразливий, амбітний, повний особистої і національної гідности та гарячий український патріот
24.06.20 | | Минуле
Таємниця графа де Монтрезора
Юрій Винничук
Граф, чиє все життя було присвячене Україні і здобуттю їй волі.
24.06.20 | | Дискурси
Походження життя: заповнено важливу прогалину
Учені реконструювали білок, з якого, можливо, утворилися перші клітини. 
24.06.20 | | Наука

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.