отак неспішно підійшли до липня
так тягнеться життя як річка й линва
книжок не перечитаних шафи
так провисає павутинням срібло
так світляки перемикають світло
–як імпульс – до останньої строфи
так затискаєш у верстат роману
солодкі літери і пелюстки романку
несеш до столу склянку молока
прокинулись джмелі в кущах смородин
і мелють вітер вітряки навпроти
і сипляться з них світло і мука
на сторінки – на перший видрук тексту
на все що ти хотів би перенести:
книжки – на голові; в валізі – дім
міста в яких годинникова вежа
або руда – лисича і ведмежа–
або вода стрибає по воді
або ж іржа защемлена в завісах
або твій нюх що втратив здатність лиса
спіймати запах свіжої стерні
пожовклої – як листя тютюнове–
таке письмо при липені – панове-
таке життя – при слові і письмі
на світла паперовому відбитку
на полі із суцільних марґариток
у місті з каменю і оборонних веж
портовому – доводиться стирчати
і кораблі прибулі зустрічати
й вантажити пшеницю та овес
вантажити чужі абетки й мови
і розтирати в пучках пальців слово
втомитися – й спертись об стіну
чужого міста і чужих стосунків:
із християнського кварталу суне сутінь
в юдейському – заходить у пітьму
над Статен Айлендом вже починає лити
і заростає бур’яном мій липень
роман в верстаті – зверстаний напів
–у молоко нападало суцвіття–
і тягнеться життя й липневе літо
немов масний повітряний напій
27.06.2020