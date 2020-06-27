Відео з сексом в автомобілі ООН на вулиці Тель-Авіва викликало шок у світі.

Організація Об'єднаних Націй заявляє, що вона "шокована і глибоко стурбована" відео, на яких чоловік і жінка явно здійснюють статевий акт в машині з символікою організації в Ізраїлі.

Кліп показує білу жінку, яка "осідлала" темношкірого чоловіка в літній уніформі на задньому сидінні офіційного автомобіля ООН в Ізраїлі; пара абсолютно очевидно займається сексом. 18-секундне відео було опубліковано в твіттері у п'ятницю і набуло широкого поширення в соцмережах.

Визначено, що воно було знято на головній набережній Тель-Авіва біля пляжу. На передньому сидінні джипа куняє ще один пасажир, водія ж за дахом автомобіля з точки знімання відео не видно.

В ООН заявили, що розслідування інциденту "дуже швидко просувається" і близьке до встановлення особистостей тих, хто зображений на відео. Припускається, що це співробітники миротворчої організації в Ізраїлі. Розслідується, зокрема, чи це був секс за гроші.

Офіційний представник генсека ООН Стефан Дюжаррік заявив, що в організації вважають подібну поведінку "огидною". Це "йде врозріз з усім, за що ми виступаємо і за що ми боремося з точки зору боротьби з неналежною поведінкою співробітників ООН"

В 2019 році стосовно співробітників Організації Об'єднаних Націй в 2019 році було зафіксовано 175 заяв про сексуальну експлуатацію і насильство. З них 16 вже підтверджені, 15 визнані необґрунтованими, решта 144 ще розслідують.