На Львівщині явка на ЗНО з математики становила понад 81%.



У Львівській області ЗНО з математики сьогодні складали 10 762 випускники із 13 178 зареєстрованих. Таким чином, явка становила 81,67%. Про це повідомили у Львівському регіональному центрі оцінювання якості освіти.

Фото: osvita.ua

Заступник голови Львівської ОДА Іван Собко повідомив, що на Львівщині всі пункти тестування розпочали роботу вчасно. За даними ЛМР, у Львові до ЗНО залучили 22 заклади освіти, а складати ЗНО з математики мали 5415 випускників.

Усі 1645 вчителів, які залучені до проведення оцінювання у Львові, пройшли ІФА-тестування. 32 працівників довелося замінити через хворобу, – повідомив мер Львова Андрій Садовий.

З-поміж трьох областей, які входять до обслуговування ЛРЦОЯО, найвища явка сьогодні була у Волинській. Тут у 20 пунктів проведення ЗНО з’явилося 82,06% зареєстрованих учасників, або 4088 осіб. На Рівненщині до 22 пунктів проведення ЗНО з математики з'явилося 80,41% учасників (4629 осіб). Середня явка в регіоні становить 81,44%.

За процесом тестування спостерігали 12 громадських спостерігачів.

Оголосити результати зовнішнього незалежного оцінювання з математики мають не пізніше ніж 17 липня.