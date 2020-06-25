На Львівщині явка на ЗНО з математики становила понад 81%.


У Львівській області ЗНО з математики сьогодні складали 10 762 випускники із 13 178 зареєстрованих. Таким чином, явка становила 81,67%. Про це повідомили у Львівському регіональному центрі оцінювання якості освіти.

 

Фото: osvita.ua

 

Заступник голови Львівської ОДА Іван Собко повідомив, що на Львівщині всі пункти тестування розпочали роботу вчасно. За даними ЛМР, у Львові до ЗНО залучили 22 заклади освіти, а складати ЗНО з математики мали 5415 випускників.

 

Усі 1645 вчителів, які залучені до проведення оцінювання у Львові, пройшли ІФА-тестування. 32 працівників довелося замінити через хворобу, – повідомив мер Львова Андрій Садовий.

 

 

З-поміж трьох областей, які входять до обслуговування ЛРЦОЯО, найвища явка сьогодні була у Волинській. Тут у 20 пунктів проведення ЗНО з’явилося 82,06% зареєстрованих учасників, або 4088 осіб. На Рівненщині до 22 пунктів проведення ЗНО з математики з'явилося 80,41% учасників (4629 осіб). Середня явка в регіоні становить 81,44%.

 

За процесом тестування спостерігали 12 громадських спостерігачів.

 

Оголосити результати зовнішнього незалежного оцінювання з математики мають не пізніше ніж 17 липня.

 

Для довідки:

 

Львівський регіональний центр оцінювання якості освіти створений відповідно до наказів Українського центру оцінювання якості освіти від 10.04.2006 р. №3 та від 16.05.2006 р. №22/1. Діє на підставі Положення про Львівський регіональний центр оцінювання якості освіти (нова редакція), затвердженого 8 травня 2019 року.

 

До території обслуговування ЛРЦОЯО належать Волинська, Львівська, Рівненська області.

 

Цьогоріч на Львівщині зареєструвались понад 26 тисяч учасників ЗНО. Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання цього року триватиме з 25 червня по 17 липня, додаткова – з 24 липня до 10 серпня. Наступне ЗНО відбудеться 30 червня з української мови та літератури. 2 липня буде тестування з фізики, 6 липня – з іспанської, німецької, французької мов, а 7 липня – з англійської. 9 липня – з історії України, 13 липня – з біології, 15 липня – з географії. Останнє тестування основної сесії відбудеться 17 липня – з хімії.

 

25.06.2020

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