На Франківщині 440 випускників склали мультитест на 200 балів, 25 з них на 600.

Для складання мультитесту на Івано-Франківщині зареєструвалися близько 8000 випускників, 440 із них отримали по 200 балів. 332 випускники отримали по 200 балів з одного предмета, 83 випускники – з двох предметів, а 25 прикарпатців – з усіх трьох предметів, винесених на мультитест.

У розрізі предметів: з української мови – 147 найвищих оцінок, з історії України – 219, з математики – 207.

Явка на мультитест у 2022 році склала в області понад 90%, і це більше, аніж було на ЗНО минулого року, - розповів директор Івано-Франківського регіонального центру оцінювання якості освіти (ІФ РЦОЯО) Богдан Томенчук.

Рекордно мало цьогоріч було і порушень під час складання НМТ. Всього чотири випадки серед випускників Івано-Франківщини.

Івано-Франківький регіональний центр оцінювання якості освіти забезпечив тестування у чотирьох областях: Закарпатській (6160 випускників), Івано-Франківській (7914), Тернопільській (6159), Чернівецькій (4540). Загалом тест по центру склали 92,35% зареєстрованих.