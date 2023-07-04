12 вступників Львівщини отримали на НМТ 600 балів.

 

На Львівщині максимальну кількість балів на Національному мультипредметному тесті набрали 12 учасників. За підсумками НМТ максимально можливі 600 балів (по 200 з трьох предметів) здобули 12 учасників, у 50 вступників по 200 балів із двох предметів. Про це повідомила Львівська ОВА.

 

 

У структурі всіх учасників (з урахуванням даних із закордонних центрів тестування) частка Львівської області становить 8,3%.

 

"Відсоток тих, хто здобув 600 балів, на Львівщині втричі вищий від аналогічного середнього показника для України, а число тих, хто отримав 200 балів, більше вдвічі. Це добра оцінка нашої системи освіти, а також – роботи наших вчителів, завдяки яким наші діти змогли розвинути і проявити свої здібності і таланти", –  зауважив директор департаменту освіти і науки Олег Паска.

 

Усі 12 випускників, що здобули 600 балів, представляють такі заклади Львівської області:

 

7 випускників – Львівський фізико-математичний ліцей,

1 – Львівську школу №98,

1 – Львівську школу №91,

1 – Новояворівський ліцей,

1 – Середню загальноосвітню школу №1, м. Трускавець,

1 – Вороблевицький заклад освіти.

 

Щодо предметів, то на Львівщині найбільше вступників, які отримали 200 балів, з математики – 270 осіб, 165 – українська мова, 81 – англійська мова, 61 – історія України, 17 – біологія, по 5 – фізика і хімія, двоє – німецька мова.

 

"Під час НМТ ми пережили кілька хакерських атак. Зокрема, 20 червня була дуже сильна атака. Замість трьох годин, діти складали тест по 5 годин, бо неможливо було зайти в систему. Попри це навіть за таких умов були учасники, які у той день отримали 200 балів. Якщо говорити про три області, на які поширюється діяльність ЛРЦОЯО, то максимальну кількість балів з одного предмета отримали 892 учасники: Львівська область – 606, Рівненська – 152, Волинська – 134. 600 балів отримали 12 вступників з Львівщини, 3 – з Волині і 1 – з Рівненщини. 400 балів: 50 – з Львівської області, 6 – з Волинської, 15 – з Рівненської", – повідомила директорка Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти Лариса Середяк.

04.07.2023

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