12 вступників Львівщини отримали на НМТ 600 балів.

На Львівщині максимальну кількість балів на Національному мультипредметному тесті набрали 12 учасників. За підсумками НМТ максимально можливі 600 балів (по 200 з трьох предметів) здобули 12 учасників, у 50 вступників по 200 балів із двох предметів. Про це повідомила Львівська ОВА.

У структурі всіх учасників (з урахуванням даних із закордонних центрів тестування) частка Львівської області становить 8,3%.

"Відсоток тих, хто здобув 600 балів, на Львівщині втричі вищий від аналогічного середнього показника для України, а число тих, хто отримав 200 балів, більше вдвічі. Це добра оцінка нашої системи освіти, а також – роботи наших вчителів, завдяки яким наші діти змогли розвинути і проявити свої здібності і таланти", – зауважив директор департаменту освіти і науки Олег Паска.

Усі 12 випускників, що здобули 600 балів, представляють такі заклади Львівської області:

7 випускників – Львівський фізико-математичний ліцей,

1 – Львівську школу №98,

1 – Львівську школу №91,

1 – Новояворівський ліцей,

1 – Середню загальноосвітню школу №1, м. Трускавець,

1 – Вороблевицький заклад освіти.

Щодо предметів, то на Львівщині найбільше вступників, які отримали 200 балів, з математики – 270 осіб, 165 – українська мова, 81 – англійська мова, 61 – історія України, 17 – біологія, по 5 – фізика і хімія, двоє – німецька мова.