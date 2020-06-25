ДБР оголосило Януковичу підозру у державній зраді.

Слідчі Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому президенту України Віктору Януковичу та двом колишнім міністрам оборони країни — Дмитрові Саламатіну та Павлові Лебедєву.

"Вони підозрюються у вчиненні державної зради (ч.1 ст.111 Кримінального кодексу України (в редакції від 5 квітня 2001 року)", — йдеться у повідомленні пресслужби ДБР.

Досудове розслідування встановило, що Янукович разом із Саламатіним і Лебедєвим у 2012-2014 роках вчинили державну зраду — дії, спрямовані на підрив суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності України, підриву її обороноздатності, надання Російській Федерації та її представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України.

"Підозрювані в період із 2012 до 2014 рр. здійснювали цілеспрямоване зниження обороноздатності України за допомогою так званого реформування Збройних сил України, яке полягало у скороченні чисельності, розформуванні (переформуванні) окремих військових з’єднань, військових частин та підрозділів, зміни їх місця дислокації. Такі дії вчинялися, зокрема, на території Автономної Республіки Крим, що в подальшому призвело до анексії півострова", — йдеться у повідомленні.

Адвокати ж експрезидента стверджують, що інформація про вручення Януковичу підозри у скоєнні державної зради є брехнею: вони вважають акцію слідчих нікчемною.

"Державне бюро розслідувань бреше щодо того, що Віктору Януковичу було повідомлено про підозру у державній зраді шляхом вчинення дій, спрямованих на підрив суверенітету та обороноздатності України. Жодних повідомлень вручено не було", — заявив адвокат Віталій Сердюк у коментарі аґенції "Інтерфакс-Україна".

Сердюк підтвердив, що Януковича викликали в ДБР для вручення підозри.

"Ми як адвокати, що представляють інтереси Віктора Януковича, прибули у зазначений у повістці час до ДБР. Привезли пакет документів про поважність причин неявки самого клієнта. І ще раз нагадали представнику відомства, що оскільки Віктор Янукович офіційно отримав тимчасовий притулок і перебуває на території РФ за загальновідомою адресою, всі документи мають вручатися йому виключно в порядку міжнародної правової допомоги", — розповів адвокат.