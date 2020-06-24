Президента Косово звинувачують у воєнних злочинах.

Хашиму Тачі та ще девятьом косоварам інкримінують вбивства, викрадення людей, переслідування і тортури.

Хашим Тачі

Президентові Косово Хашиму Тачі висунуто звинувачення у низці злочинів проти людяності та воєнних злочинах, включно з вбивствами. Про це повідомило сербське видання «Политика», яке покликається на опубліковану в середу, 24 червня, заяву спеціалізованої міжнародної прокуратури з розслідування військових злочинів в Косово, що функціонує при відповідному трибуналі в Гаазі.

Окрім Тачі, звинувачення стосується й дев'яти інших колишніх бойовиків Армії визволення Косово, зокрема, екс-спікера косовського парламенту Кадрі Веселі. У заяві вказується, що президент Тачі та інші підозрювані звинувачуються за 10 пунктами. «В обвинувальному акті стверджується, що вони несуть відповідальність за вбивство майже 100 осіб, в тому числі косовських албанців, сербів, ромів і представників інших етнічних груп, а також політичних супротивників», – відзначили в спеціалізованій прокуратурі. Інші звинувачення охоплюють викрадення людей, переслідування і тортури.

Хашим Тачі був одним зі засновників Армії визволення Косово, яка діяла в період війни за незалежність краю від Сербії в 1998-1999 роках. З 2000 року він є головою Демократичної партії Косово. У 2008-2014 роках Тачі обіймав посаду прем'єр-міністр республіки, потім очолював МЗС. На початку 2016 року його було обрано президентом Косово.

Внаслідок війни в Косово загинуло понад 10 тисяч людей, 1641 особа досі вважається зниклою безвісти. Війна закінчилася після повітряних ударів НАТО по Сербії, що тривали 78 днів.