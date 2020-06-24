Президента Косово звинувачують у воєнних злочинах.

Хашиму Тачі та ще девятьом косоварам інкримінують вбивства, викрадення людей, переслідування і тортури.  

 

                                          Хашим Тачі

 

Президентові Косово Хашиму Тачі висунуто звинувачення у низці злочинів проти людяності та воєнних злочинах, включно з вбивствами. Про це повідомило сербське видання «Политика», яке покликається на опубліковану в середу, 24 червня, заяву спеціалізованої міжнародної прокуратури з розслідування військових злочинів в Косово, що функціонує при відповідному трибуналі в Гаазі.

 

Окрім Тачі, звинувачення стосується й дев'яти інших колишніх бойовиків Армії визволення Косово, зокрема, екс-спікера косовського парламенту Кадрі Веселі. У заяві вказується, що президент Тачі та інші підозрювані звинувачуються за 10 пунктами. «В обвинувальному акті стверджується, що вони несуть відповідальність за вбивство майже 100 осіб, в тому числі косовських албанців, сербів, ромів і представників інших етнічних груп, а також політичних супротивників», – відзначили в спеціалізованій прокуратурі. Інші звинувачення охоплюють викрадення людей, переслідування і тортури.  

 

Хашим Тачі був одним зі засновників Армії визволення Косово, яка діяла в період війни за незалежність краю від Сербії в 1998-1999 роках. З 2000 року він є головою Демократичної партії Косово. У 2008-2014 роках Тачі обіймав посаду прем'єр-міністр республіки, потім очолював МЗС. На початку 2016 року його було обрано президентом Косово.

 

Внаслідок війни в Косово загинуло понад 10 тисяч людей, 1641 особа досі вважається зниклою безвісти. Війна закінчилася після повітряних ударів НАТО по Сербії, що тривали 78 днів.

24.06.2020

До теми

Походження життя: заповнено важливу прогалину
Учені реконструювали білок, з якого, можливо, утворилися перші клітини. 
24.06.20 | | Наука
Психологія тих, що «запасається» туалетним папером
Певна міра емоційності та сумлінності визначає схильність робити запаси.
23.06.20 | | Наука
Дух часу, геній місця та ровер
Василь МАХНО
Слова, як і мови, народжуються, живуть і зникають. Одне із завдань письменника, якщо взагалі існують завдання, — продовжити своїм письмом життя слів та власної мови, тобто зменшити втрати.
23.06.20 | | Штука
Маршрутка в Житомир їде «до танка»
Олександр Ірванець
В Європі пацифісти віддавна фарбували радянські пам'ятники в кольори веселки. Українські неформали активності поки не проявляють
23.06.20 | | Дискурси
Все це тільки ілюзія
Юстина Добуш
Відомий ізраїльський письменник Агарон Аппельфельд  у «Квітах пітьми» розвиває далі тему любовних взаємин української жінки та єврея на тлі Голокосту. 
22.06.20 | | Штука
Загрозливий оптимізм стосовно пандемії
Даріуш Долінський
Дослідження показують: внаслідок інформаційного бомбардування епідемія стала цілком звичною повсякденністю
22.06.20 | | Дискурси
«Гормон любові» може також посилювати агресію
Дослідження на мишах демонструють: окситоцин може провокувати різну поведінку, залежно від обставин.
21.06.20 | | Наука
Українка. Християнка
Оксана Забужко і кир Святослав
Дійсно, є сили, зацікавлені в тому, щоб зневірити українців. Леся Українка добре дає відповідь на цей виклик. Презентуємо найнезвичніший дует українського літературознавства.
21.06.20 | | Україна

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.