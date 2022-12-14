Косово офіційно попросилося до Євроунії.

Проте Рада ЄУ навіть формально поки що не може розглядати можливість надання Косово статусу кандидата у члени.

Республіка Косово офіційно попросилася до Європейської Унії. Про це повідомило видання «Политика». У середу, 14 грудня, в Приштині представники косовської адміністрації підписали заявку на вступ до ЄУ. У церемонії взяли участь президентка Косово Вьоса Османі (Vjosa Osmani), прем'єр-міністр Альбін Курті (Albin Kurti) та голова парламенту Ґлаук Конюфка (Glauk Konjufca).

«Сьогодні історичний день. Сьогодні всі разом ми робимо рішучий крок до нашої мети. Сьогодні ми на один крок наближаємо Косово до ЄУ», – заявила Османі. За її словами, «іншої альтернативи для громадян Косово немає».

Курті, своєю чергою, зазначив, що заявку передадуть до Праги, оскільки зараз Чехія головує в Раді ЄУ. Очікується, що це відбудеться у четвер, 15 грудня.

Сербський автономний край Косово та Метохія, населений албанською етнічною більшістю, після кровопролитного конфлікту оголосив незалежність від Сербії у 2008 році. Багато західних країн визнали цей крок, проте Белград продовжує вважати ці землі складовою сербської держави. Не визнають незалежність Косова навіть п'ять країн-членів ЄУ – Іспанія, Кіпр, Греція, Словаччина та Румунія. Тому експерти зазначають, що Європейська Рада навіть формально поки що не може розглядати можливість надання Косово статусу кандидата у члени Євроунії.