На півночі Косова відбулися сутички сербів з підрозділами KFOR.

Постраждали щонайменше 25 миротворців.

На півночі Косова внаслідок сутичок етнічних сербів, які намагаються блокувати адміністративні будівлі, та контингенту KFOR постраждали щонайменше 25 миротворців. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

Ситуація в регіоні загострилася після того, як 26 травня на посаду вступили нові голови місцевих адміністрацій, обрані на виборах у квітні. Більшість сербів ці вибори проіґнорувала.

Після цього сербські екстремісти спробували заблокувати адміністративні будівлі у кількох містах, щоб не дозволити новообраним главам адміністрацій розпочати роботу. Це призвело до заворушень та сутичок з поліцією, у ході яких застосовувався сльозогінний газ та світлошумові гранати.

29 травня на допомогу поліції для охорони адміністративних будівель адміністрацій Звечана, Лепосавича, Зубін-Потока та Косовської Митровиці прибули сили міжнародного контингенту KFOR, який дії під егідою НАТО. Вони встановили кордони, проте протестувальники закидали миротворців камінням та димовими шашками. Вояки KFOR, своєю чергою, застосували сльозогінний газ.

«Під час протидії найактивнішим екстремістам з натовпу кілька військовослужбовців італійського та угорського контингенту KFOR зазнали неспровокованих нападів і отримали травми з переломами та опіками внаслідок вибуху запалювальних пристроїв», – йдеться в повідомленні KFOR.

Президент Сербії Олександр Вучич увечері 29 травня виступив з екстреним зверненням до нації, в якому заявив, що мета влади Косова — посварити Сербію та НАТО. Вучич також заявив, що внаслідок зіткнень протягом дня постраждали 52 косовських серби. Він звинуватив прем'єрміністра Косово Альбіна Курті у створенні напруженості. Вучич закликав сербів у Косово уникати зіткнень з солдатами НАТО.

Президентка Косово Вйоса Османі, своєю чергою, звинуватила Александра Вучича в дестабілізації Косова. «Сербські нелегальні структури, перетворені на злочинні угруповання, напали на косовську поліцію, офіцерів KFOR і журналістів. Ті, хто виконує накази Вучича щодо дестабілізації півночі Косово, повинні постати перед правосуддям», – написала Османі у Twitter.