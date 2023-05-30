На півночі Косова відбулися сутички сербів з підрозділами KFOR.

Постраждали щонайменше 25 миротворців.

 

 

На півночі Косова внаслідок сутичок етнічних сербів, які намагаються блокувати адміністративні будівлі, та контингенту KFOR постраждали щонайменше 25 миротворців. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

 

Ситуація в регіоні загострилася після того, як 26 травня на посаду вступили нові голови місцевих адміністрацій, обрані на виборах у квітні. Більшість сербів ці вибори проіґнорувала.

 

Після цього сербські екстремісти спробували заблокувати адміністративні будівлі у кількох містах, щоб не дозволити новообраним главам адміністрацій розпочати роботу. Це призвело до заворушень та сутичок з поліцією, у ході яких застосовувався сльозогінний газ та світлошумові гранати.

 

29 травня на допомогу поліції для охорони адміністративних будівель адміністрацій Звечана, Лепосавича, Зубін-Потока та Косовської Митровиці прибули сили міжнародного контингенту KFOR, який дії під егідою НАТО. Вони встановили кордони, проте протестувальники закидали миротворців камінням та димовими шашками. Вояки KFOR, своєю чергою, застосували сльозогінний газ.

 

«Під час протидії найактивнішим екстремістам з натовпу кілька військовослужбовців італійського та угорського контингенту KFOR зазнали неспровокованих нападів і отримали травми з переломами та опіками внаслідок вибуху запалювальних пристроїв», – йдеться в повідомленні KFOR.

 

Президент Сербії Олександр Вучич увечері 29 травня виступив з екстреним зверненням до нації, в якому заявив, що мета влади Косова — посварити Сербію та НАТО. Вучич також заявив, що внаслідок зіткнень протягом дня постраждали 52 косовських серби. Він звинуватив прем'єрміністра Косово Альбіна Курті у створенні напруженості. Вучич закликав сербів у Косово уникати зіткнень з солдатами НАТО.

 

Президентка Косово Вйоса Османі, своєю чергою, звинуватила Александра Вучича в дестабілізації Косова. «Сербські нелегальні структури, перетворені на злочинні угруповання, напали на косовську поліцію, офіцерів KFOR і журналістів. Ті, хто виконує накази Вучича щодо дестабілізації півночі Косово, повинні постати перед правосуддям», – написала Османі у Twitter.

 

30.05.2023

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
459-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни безуспішно наступали на Куп’янському (біля Масютівки), на Бахмутському (західніше Хромового), на Авдіївському (Сєверне та Первомайське) та Мар’їнському (Мар’їнка) напрямках. За минулу добу ЗСУ відбили 21 атаку, з них 14 – біля Мар’їнки
28.05.23 | | Україна
«І ми в Европі»
Михайло Гнатюк
Іван Франко і европейський цивілізаційний вибір України: здобути для неї поважанє цивілізованого світу і тим допомогти українському народові здобути собі долю   
28.05.23 | | Минуле
Дещо про рух гіпі, про Сковороду і про себе
Волдмур (Володимир Яворський)
Мушу з гіркотою визнати, що ні на йоту не просунувся до тої мети, до якої прагнув, будучи гіпі, там, у далекому, тепер уже як мариво, Львові...
27.05.23 | | Минуле
458-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу на зазначених ділянках фронту відбулося 25 бойових зіткнень.
27.05.23 | | Україна
“Без коріння”: несправжність Росії?
Олеся Ісаюк
Критика складніша, ніж просто протиставлення “Європи” і “Росії” як цивілізації і не-цивілізації. Ідеться про критику Росії як квазі-Європи, Європи тільки за зовнішніми ознаками, яка насправді є чимось зовсім іншим.
26.05.23 | | Україна
Інженери білості
Юрко ПРОХАСЬКО
Охочі до життя, відкриті майбутності, сповнені недовіри до сучасності, суверенні, оснащені неспішною і неметушливою фаховістю. На початку юності щойно по великих війнах
26.05.23 | | Дискурси
Два світи
Маґдалена Новак
Нові аспекти національної ідентифікації митрополита Андрея Шептицького в 1865–1914 роках
26.05.23 | | Минуле
Wilno Vilnius Vilne 1918-1948. Одне місто – багато наративів
Нікодем Щиґловський
Виставка в Кракові про боротьбу між прихильниками польського та литовського бачення майбутнього Вільнюса, що святкує в цьому році 700-річчя
25.05.23 | | Минуле

© 2023 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.