Сербія перевела збройні сили й поліцію у режим бойової готовності.

Конфлікт між Сербією та Косовом досягнув свого піку з моменту завершення відкритих бойових дій 1999 року.

 

 

Збройні сили Сербії та всі підрозділи МВС на кордоні з Косовом приведені у найвищий ступінь бойової готовності. Як повідомляє видання «Политика», відповідний наказав видав президент Сербії і головнокомандувач збройних сил країни Александар Вучич.

 

«Президент Сербії як головнокомандувач сьогодні ввечері (26 грудня, – ред.) наказав, щоб збройні сили Сербії були у найвищому ступені бойової готовності, тобто готовності до рівня використання збройних сил, тобто збройного потенціалу ЗС Сербії», – заявив міністр оборони країни Мілош Вучевич.

 

Міністр внутрішніх справ Сербії Братислав Гасич також заявив, що «наказав привести в повну бойову готовність поліцію та інші підрозділи сил безпеки» і передати їх під командування начальнику штабу армії відповідно до «оперативного плану».

 

За словами Мілоша Вучевича, «це піднімає країну на найвищий рівень дій, що здійснюються сербськими збройними силами для захисту територіальної цілісності та суверенітету Сербії, захисту всіх громадян Сербії та запобігання терору проти сербів, де б вони не жили».

 

Такі дії Белграда свідчать про те, що конфлікт між Сербією та Косовом досягнув свого піку з моменту завершення відкритих бойових дій 1999 року. Нагадаємо, що приводом до загострення ситуації стало те, що у липні цього року Приштина вирішила запровадити тимчасові документи для громадян Сербії, які в'їжджають, і зажадала від сербської меншості поміняти старі сербські автомобільні номери на місцеві. На знак протесту косовські серби звели барикади, після чого влада в Приштині відклала введення нових правил.

 

У ніч на 26 грудня в районі міста Зубін-Потік на кордоні Сербії та Косова, де місцеві серби протягом двох тижнів перекривали дороги, стався інцидент зі застосуванням вогнепальної зброї неподалік патруля сил НАТО. На щастя, ніхто не постраждав. Глава генштабу Сербії Мілан Мойсилович виїхав до прикордонного міста Рашки. Він назвав ситуацію складною та такою, що потребує присутності сербських військовиків на кордоні з Косовом.

27.12.2022

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
306-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Підрозділи ЗСУ відбили атаки росіян у районах Новоселівського, Стельмахівки, Площанки, Невського, Червонопопівки Луганщини, Веселого, Яковлівки, Соледара, Бахмутського, Підгороднього, Бахмута, Курдюмівки, Майорська, Водяного, Красногорівки, Мар’їнки Донеччини
26.12.22 | | Україна
305-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
«Помоліться за українського воїна, який зараз в окопі собою захищає світ від біди. І повірте, Господь саме там, поруч з ним. На боці світла і добра, правди та справедливості. Разом переможемо!» – генерал Валерій Залужний, Головнокомандувач ЗСУ
25.12.22 | | Україна
Колідувати
Люба-Параскевія СТРИНАДЮК
Ходили два дні колядувати – на Святвечір й на Різдво. Бувало – й на третій й четвертий: "Ой, колідо, колідочько, ика ти нам мила, шо Пречиста Діва Мати Сина породила"
24.12.22 | | Дискурси
Що важливіше за поезію?
Василь МАХНО
Поезія не відповідальна про предмет свого опису, про питому густину метафор чи проблиски свіжих епітетів. Тут відповідальність іншого рівня – перед мовою і глибиною сказаного
24.12.22 | | Дискурси
“Генні перемикачі” відрізняють нас від приматів
Регулювальні сегменти ДНК, ймовірно, колись зробили нас людьми.
24.12.22 | | Наука
304-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Підрозділи Сил оборони України відбили атаки росіян у районах населених пунктів Андріївка Луганської області та Ямполівка, Роздолівка, Бахмутське, Бахмут, Північне, Нью-Йорк, Красногорівка, Водяне і Мар’їнка на Донеччині.
24.12.22 | | Україна
“Княгиня Романова”: нездійсненна мрія старих політиків
Олеся Ісаюк
Чітко прописана тема негласного суперництва між Галичиною і “Великою Україною”, що звертає на себе увагу.
23.12.22 | | Україна
Антиконституційний бунт Трампа
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Дональд Трамп не просто під’юджував своїх прихильників до штурму Капітолію – він організував «багатосторонню змову», аби скасувати результати президентських виборів 2020 року. Такий головний висновок зробив спецкомітет Конґресу «6 січня».
23.12.22 | | У світі

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.