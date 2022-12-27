Сербія перевела збройні сили й поліцію у режим бойової готовності.

Конфлікт між Сербією та Косовом досягнув свого піку з моменту завершення відкритих бойових дій 1999 року.

Збройні сили Сербії та всі підрозділи МВС на кордоні з Косовом приведені у найвищий ступінь бойової готовності. Як повідомляє видання «Политика», відповідний наказав видав президент Сербії і головнокомандувач збройних сил країни Александар Вучич.

«Президент Сербії як головнокомандувач сьогодні ввечері (26 грудня, – ред.) наказав, щоб збройні сили Сербії були у найвищому ступені бойової готовності, тобто готовності до рівня використання збройних сил, тобто збройного потенціалу ЗС Сербії», – заявив міністр оборони країни Мілош Вучевич.

Міністр внутрішніх справ Сербії Братислав Гасич також заявив, що «наказав привести в повну бойову готовність поліцію та інші підрозділи сил безпеки» і передати їх під командування начальнику штабу армії відповідно до «оперативного плану».

За словами Мілоша Вучевича, «це піднімає країну на найвищий рівень дій, що здійснюються сербськими збройними силами для захисту територіальної цілісності та суверенітету Сербії, захисту всіх громадян Сербії та запобігання терору проти сербів, де б вони не жили».

Такі дії Белграда свідчать про те, що конфлікт між Сербією та Косовом досягнув свого піку з моменту завершення відкритих бойових дій 1999 року. Нагадаємо, що приводом до загострення ситуації стало те, що у липні цього року Приштина вирішила запровадити тимчасові документи для громадян Сербії, які в'їжджають, і зажадала від сербської меншості поміняти старі сербські автомобільні номери на місцеві. На знак протесту косовські серби звели барикади, після чого влада в Приштині відклала введення нових правил.

У ніч на 26 грудня в районі міста Зубін-Потік на кордоні Сербії та Косова, де місцеві серби протягом двох тижнів перекривали дороги, стався інцидент зі застосуванням вогнепальної зброї неподалік патруля сил НАТО. На щастя, ніхто не постраждав. Глава генштабу Сербії Мілан Мойсилович виїхав до прикордонного міста Рашки. Він назвав ситуацію складною та такою, що потребує присутності сербських військовиків на кордоні з Косовом.