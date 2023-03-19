Сербія та Косово зуміли домовитися.

Водночас обидві сторони заявили, що певні розбіжності все ще залишаються.

Косово та Сербії вдалося досягти певної домовленості щодо реалізації підтриманої Європейською Унією угоди про нормалізацію відносин між ними. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters із покликом на заяву верховного представник ЄУ зі закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля. Хоча обидві сторони заявили, що певні розбіжності все ще залишаються.

«Косово та Сербія погодили імплементаційний додаток до угоди про шлях до нормалізації відносин між ними», – розповів Боррель після завершення перемовин президента Сербії Александра Вучича та прем'єр-міністра Косово Альбіна Курті за сприяння Євроунії, які тривали близько 12 години в місті Охріді у Північній Македонії. Цей документ, за його словами, зможе стати «обов'язковою частиною європейського шляху обох сторін».

Боррель зазначив, що оскільки учасники переговорного процесу не продемонстрували гнучкості та наполягали на дотриманні раніше озвучених ними принципів і «червоних ліній», погодити раніше підготовлений проєкт угоди не вдалося.

Шеф європейської дипломатії повідомив, що Косово зобов'язалося негайно розпочати переговори щодо самоврядування сербських громад у реґіоні. «Косово погодилося негайно розпочати – і коли я кажу "негайно", я маю на увазі "негайно" – перемовини з Європейською Унією, які сприяють діалогу щодо встановлення конкретної угоди та гарантій для забезпечення належного рівня самоврядування для сербських громад у Косово», – сказав Боррель .

Вучич, своєю чергою, заявив, що Косово і Сербія досягли певної домовленості про реалізацію угоди, яку підтримує Захід. «Ми домовилися щодо деяких пунктів, але не щодо всіх. Це не остаточна угода. Незважаючи на розбіжності, у нас була гідна розмова», – зауважив сербський президент. За його словами, шлях Сербії до членства в ЄУ залежатиме від реалізації угоди.

Нагадаємо, що конфлікт між Сербією та Косово загострився в липні 2022 року, коли Приштина вирішила запровадити тимчасові в’їзні документи для громадян Сербії і зажадала від сербської меншини поміняти старі сербські автомобільні номери на місцеві. На знак протесту косовські серби звели барикади, після чого влада Косова відклала запровадження нових правил.