Держсекретар Мінкульту написав заяву про звільнення після шести років на посаді.

Державний секретар Міністерства культури та інформаційної політики Артем Біденко написав заяву про звільнення з посади.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Вчора попросив міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка про звільнення. Причина проста — після 6 років роботи потрібно оглянутися, перепочити, нарешті дати можливість новим людям робити важливі реформи", — зазначив Біденко.

Він уточнив, що надалі планує працювати в нинішній сфері: займатися популяризацією України, соціальними проєктами, зокрема підтримкою читання.

Артем також мріє повернутися до виступів і лекцій. "Нарешті знову зможу публічно виступати", — додав він.

Артема Біденка призначили на посаду заступника міністра інформаційної політики 4 лютого 2015 року. 18 січня 2017 року Кабінет Міністрів призначив його державним секретарем Міністерства інформаційної політики України.

4 червня 2020 року Міністерство культури та інформаційної політики отримало нового міністра — Олександра Ткаченка.