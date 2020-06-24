Держсекретар Мінкульту написав заяву про звільнення після шести років на посаді.

 

Державний секретар Міністерства культури та інформаційної політики Артем Біденко написав заяву про звільнення з посади.

 

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

 

 

"Вчора попросив міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка про звільнення. Причина проста — після 6 років роботи потрібно оглянутися, перепочити, нарешті дати можливість новим людям робити важливі реформи", — зазначив Біденко.

 

Він уточнив, що надалі планує працювати в нинішній сфері: займатися популяризацією України, соціальними проєктами, зокрема підтримкою читання.

 

Артем також мріє повернутися до виступів і лекцій. "Нарешті знову зможу публічно виступати", — додав він.

 

Артема Біденка призначили на посаду заступника міністра інформаційної політики 4 лютого 2015 року. 18 січня 2017 року Кабінет Міністрів призначив його державним секретарем Міністерства інформаційної політики України.

 

4 червня 2020 року Міністерство культури та інформаційної політики отримало нового міністра — Олександра Ткаченка.

 

24.06.2020

До теми

Походження життя: заповнено важливу прогалину
Учені реконструювали білок, з якого, можливо, утворилися перші клітини. 
24.06.20 | | Наука
Психологія тих, що «запасається» туалетним папером
Певна міра емоційності та сумлінності визначає схильність робити запаси.
23.06.20 | | Наука
Дух часу, геній місця та ровер
Василь МАХНО
Слова, як і мови, народжуються, живуть і зникають. Одне із завдань письменника, якщо взагалі існують завдання, — продовжити своїм письмом життя слів та власної мови, тобто зменшити втрати.
23.06.20 | | Штука
Маршрутка в Житомир їде «до танка»
Олександр Ірванець
В Європі пацифісти віддавна фарбували радянські пам'ятники в кольори веселки. Українські неформали активності поки не проявляють
23.06.20 | | Дискурси
Все це тільки ілюзія
Юстина Добуш
Відомий ізраїльський письменник Агарон Аппельфельд  у «Квітах пітьми» розвиває далі тему любовних взаємин української жінки та єврея на тлі Голокосту. 
22.06.20 | | Штука
Загрозливий оптимізм стосовно пандемії
Даріуш Долінський
Дослідження показують: внаслідок інформаційного бомбардування епідемія стала цілком звичною повсякденністю
22.06.20 | | Дискурси
«Гормон любові» може також посилювати агресію
Дослідження на мишах демонструють: окситоцин може провокувати різну поведінку, залежно від обставин.
21.06.20 | | Наука
Українка. Християнка
Оксана Забужко і кир Святослав
Дійсно, є сили, зацікавлені в тому, щоб зневірити українців. Леся Українка добре дає відповідь на цей виклик. Презентуємо найнезвичніший дует українського літературознавства.
21.06.20 | | Україна

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.