Мінкультури відкликало кандидатуру Літинського з конкурсу на мовного омбудсмана.

 

Міністерство культури України відкликало кандидатуру львівського активіста та правозахисника Святослава Літинського з конкурсу на посаду Уповноваженого зі захисту державної мови. Літинського номінували на посаду мовного омбудсмена ще до призначення міністром культури Олександра Ткаченка. Попри те, Святослав продовжує брати участь у конкурсі як кандидат від Міністерства юстиції.

 

 

"Сьогодні Міністерство культури та інформаційної політики України подало нову кандидатуру на уповноваженого – Світлана Бронікова (замість обраного їхньою ж комісією кандидата – мене). Хоч закон і дозволяє таке подання лише до 5 червня", – повідомив Літинський на своїй сторінці у Facebook.

 

Таким чином, у фіналі конкурсу залишилося троє претендентів: сам Літинський (від Мін'юсту), Бронікова (Мінкульт), а також Тарас Кремінь (від Уповноваженої з прав людини).

 

Літинський висловив надію на достойного переможця. "Далі слідкуємо за руками, якщо це щось вирішить. Та сподіваємося, що всі кандидати гідні, незалежні та мають справжній намір – працювати на виконання закону", – додав він.

 

Нагадаємо, наприкінці квітня Уповноважена зі захисту державної мови Тетяна Монахова оголосила про свою відставку. Монахова пояснила бажання звільнитися тим, що уряд так і не формалізував структури офісу омбудсмена та не передбачив фінансування.

 

Експертне середовище зустріло відставку Монахової радше з полегшенням (незважаючи на тривожні заяви омбудсманки про недофінансування офісу), оскільки переможниця старого конкурсу зверхньо ставилася до активістів і навіть понасміхалася з них у своєму прощальному інтерв'ю.

 

2 червня у Міністерстві культури та інформаційної політики України відбулося засідання комісії з добору кандидатури на посаду уповноваженого із захисту державної мови, котра після співбесіди також здецидувалася на користь кандидатури Літинського (а Олександра Ткаченка призначили міністром 4 червня).

 

5 червня кандидатуру Літинського погодив Мін'юст.

 

Нагадаємо, у фіналі попереднього конкурсу фахове середовище підтримувало кандидатуру Тараса Кременя (номінованого так само Уповноваженою з прав людини). Натомість уряд на своєму засіданні погодив кандидатуру Монахової (пропоновану Мінкультом). Міністерство юстиції свого претендента не висувало.

 

01.07.2020

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