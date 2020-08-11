«Аркан з Ковалівкою» внесли до Національного переліку нематеріальної культурної спадщини.

 

Звичай виконувати танець "Аркан з Ковалівкою" в Печеніжинській ОТГ внесли до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Відповідний наказ Міністерства культури й інформаційної політики було підписано 5 серпня, – повідомили в пресслужбі МКІП.

 

Фото: mkip.gov.ua

 

"Аркан із Ковалівкою" – це чоловічий танець із двох частин, які відрізняються за хореографією та музикою. У побуті танець завжди має дві частини, і загалом називають його "Аркан". "Аркан" танцюють у колі, кладучи руки на рамена. Автентичний "Аркан" танцюють так, як провадить поводир. Поводир імпровізаційно комбінує відомі йому та танцюристам команди, заздалегідь вигукуючи їх. Музики слухають поводиря. Перша частина танцю – відома мелодія "Аркану", яка в Печеніжинській ОТГ має особливість у вигляді включення ще однієї музичної теми.

 

Фото: mkip.gov.ua

 

Друга частина – "Ковалівка" – починається з вигуку поводиря – "Ковалівка", який є сигналом для музик змінити мелодію. За командою "А рісна на місци" чоловіки, трохи відпочивши, знову кладуть руки на рамена і починають дубасувати – сильно вибивати ногами на місці. На початку "Ковалівки", за командою "Співай", чоловіки приспівують.

 

Після закінчення "Ковалівки" танець може переходити в популярну на Гуцульщині "Гуцулку", яку чоловіки й жінки виконують у парах.

 

"Аркан з Ковалівкою" танцюють на великих родинних святах: весіллях, днях народження, хрестинах. Окремо "Аркан" як показовий номер виконують під час свят у громаді.

 

Фото: mkip.gov.ua

 

Включення цього елементу до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України стало можливим завдяки співпраці відділу культури і туризму Печеніжинської селищної ради ОТГ Коломийського району Івано-Франківської області, Публічної бібліотеки імені Володимира Грабовецького, Народного дому с. Слободна, Будинку культури смт. Печеніжин, Бібліотеки-філії с. Княждвір та поводирів танцю, – зазначили в мінстерстві.

 

Окрім "Аркану з Ковалівкою", до Національного переліку нематеріальної культурної спадщини також внесли мистецтво виготовлення звукової глиняної забавки "Валківський свищик" (Харківщина) та технологію виготовлення "воскових" вінків на Вінниччині.

 

Нагадаємо, в переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України також є гуцульська коляда і плєси Верховинського району Івано-Франківської області (традиція колядування на Верховинщині), а наприкінці грудня 2019 року косівську кераміку було визнано нематеріальною спадщиною людства.

11.08.2020

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