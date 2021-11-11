"Не мої цінності": Ткаченко демісував із посади міністра культури.

Олександр Ткаченко написав заяву про відставку з посади міністра культури та інформаційної політики, заявивши про незгоду з "концептом" і "цінностями", котрі уряд використовує для культурної сфери.

Про це Ткаченко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Роз'яснюючи причини відставки, Ткаченко передовсім згадав про виведення Державного агентства України з питань кіно з-під юрисдикції Мінкульту.

"Рішення Кабміну щодо Держкіно приймалось без погодженням з МКІПом. Забрати Держкіно у Міністерства культури та інформполітики і передати його в управління Кабміну – нелогічно. Це як забрати у компанії транспортний відділ і передати його в управління раді директорів. Такі стиль та підходи щодо управління процесами мене дивують – не мій концепт та цінності", – заявив Ткаченко.

Він додав, що ще з лютого наполягав на передачі операційних функцій службам і аґенціям – до нього не прислухалися. Натомість прийняли рішення, "з яким я погодитись не можу".

Ткаченко додав, що є й інші причини для відставки.

"Пишуть, що передача Держкіно стала для мене останньою краплею. Тоді нагадаю про передостанню – не менш болючу. Бюджет на культуру-2022. І характер обговорення, і фінальна сума для мене неприйнятні", – прокоментував він.

"Наприклад, згідно з управлінською реформою, на початку року урядом було прийнято рішення про створення Держслужби та Держінспекції з охорони культурної спадщини. Після цього через кілька місяців міністерство отримало листа від прем’єра щодо відкликання нашого подання на створення цих інституцій. Наповнення операційним функціоналом Держмистецтв також блокувалось", – додав Ткаченко.

Міністр вважає, що за півтора року роботи в МКІПі він "встиг зробити десь 50% із запланованого", втім має чим пишатися.

Серед досягнень він назвав запуск програми "#МандруйУкраїною", програму "Велика реставрація", за якою вже 57 об’єктів культурної спадщини отримали субвенцію з держбюджету на відновлення та реставрацію, розробку Стратегії інформаційної безпеки та запуск програми медіаграмотності "Фільтр".

Як пише "Українська правда", Ткаченко дізнався про відокремлення Держкіно від Міністерства культури та інформаційної політики постфактум, а сам у цей час був у відрядженні в Парижі на 41-й сесії генеральної конференції ЮНЕСКО.

Джерело "УП" назвало відокремлення Держкіно "останньою краплею" для Ткаченка.