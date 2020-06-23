Міністр юстиції і омбудсмен виступили в Конституційному суді проти люстраційного закону.

Уповноважений Верховної Ради з прав людина Людмила Денісова в Конституційному суді України на слуханні справи про конституційність закону "Про очищення влади" вказала на низку неконституційних, на її думку, положень закону про люстрацію.

Про це повідомляє інформаційна аґенція "Інтерфакс-Україна".

"Політичні принципи не можуть бути використані як підстава [для люстрації]", – сказала Денісова, озвучуючи свою позицію щодо конституційних клопотань.

З її слів, при здійсненні люстрації слід розмежовувати юридичну та політичну відповідальність.

При цім Денісова зазначила, що принципи презумпції невинуватості в законі про люстрацію від 2014 року не діють – "усе ґрунтується на факті зайняття посади".

Вона звернула увагу на те, що багато люстрованих звернулися до судів з вимогами сатисфакції, і суди стають на бік позивачів.

"Деякі суди призупиняють розгляд, чекають на рішення Конституційного суду", – додала Денісова.

"Норма колективної відповідальності суперечить Конституції", – заявила омбудсмен, зазначивши, що порушено захист приватності під час проведення люстраційних процедур.

Міністр юстиції України Денис Малюська зазначив, що закон не відповідає положенням Основного закону в частині втручання в особисте життя й обмежень доступу до державної служби.

"З урахуванням рішення ЄСПЛ, є великий сумнів у тому, що він відповідає положенням Конституції, яка обмежує втручання в життя людини, також, імовірно, закон не може порушувати ст.38 Конституції про рівність права доступу до державної служби", – сказав Малюська, відповідаючи на питання суддів.

Міністр додав: "Нам вкрай важливо знати думку Конституційного суду і рішення Конституційного суду, щоб навести лад у системі люстрації".

Розмірковуючи про те, які може бути встановлено критерії для люстрації, міністр висловив думку про те, що чіткі критерії встановити неможливо, але слід встановити індивідуальний підхід, який, власне, і прописаний у новому законопроєкті про люстрацію, підготовленому Мін’юстом.

Малюська додав, що розраховує на підтримку Кабміном у найближчі тижні запропонованого Мін'юстом законопроєкту, після чого той буде внесено до Верховної Ради й ухвалено.