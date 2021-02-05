Коломойський програв Україні суперечку в Стокгольмському арбітражі.

Стокгольмський арбітраж відмовився задовольнити ініційований трьома кіпрськими офшорними компаніями, пов'язаними з Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим, позов проти України.

Про це у Facebook повідомив міністр юстиції України Денис Малюська.

"Пани Коломойський, Боголюбов та Палиця хотіли стягнути з України більше 6 мільярдів доларів США та звернулись з відповідним позовом до Стокгольмського арбітражу. Після майже шести років судового процесу арбітраж сьогодні їм відмовив", – написав міністр.

Він зазначив, що винесення рішення Стокгольмським арбітражем кілька разів відкладалося.

"Але сьогодні це сталося – арбітраж визнав відсутність своєї юрисдикціїї", – заявив міністр.

Заступник міністра юстиції України – уповноважений з питань Європейського суду з прав людини в Мін'юсті Іван Ліщина поінформував, що колегія прийняла рішення одноголосно.

"Арбітражний трибунал у справі Littop Enterprises Limited, Bridgemont Ventures Limited and Bordo Management Limited v. Ukraine (SCC Case No. V 2015/092) (справа Укрнафти) одноголосно відхилив вимоги позивачів у повному обсязі на підставі відсутності в нього юрисдикції розглядати цю справу", – написав він.

Аґенція "Укрінформ" нагадує: у 2015 році кіпрські офшорні компанії Littop Enterprises Limited, Bridgemont Ventures Limited та Bordo Management Limited, які є акціонерами ПАТ "Укрнафта" та володіють 40,1009% акцій компанії, звернулися до Стокгольмського арбітражного трибуналу з позовом щодо стягнення з держави Україна понад 6 мільярдів доларів і відсотків, нарахованих на цю суму.

Підставами для своїх вимог позивачі вказали, зокрема, неодноразовий відбір з газосховищ НАК "Нафтогаз України" газу, що належав ПАТ "Укрнафта", для потреб населення за заниженою ціною (в т.ч. внаслідок рішень НКРЕ/НКРЕКП) або безоплатно взагалі, як стверджують позивачі; невиконання ПАТ "Укртрансгаз" та НАК "Нафтогаз України" рішень українських судів, які набули чинності, про повернення частини відібраного газу ПАТ "Укрнафта"; різке підвищення ставки плати за користування надрами для видобування газу; прийняття Верховною Радою закону від 19.03.2015 №272-VIII "Про внесення змін до Закону України «Про акціонерні товариства» (щодо зниження кворуму для проведення загальних зборів в акціонерних товариствах)".