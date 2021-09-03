Омбудсман занепокоєна нормами законопроєкту про олігархів.

 

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, у котрому висловила занепокоєння нормами проєкту закону "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" (№5599), котрі не відповідають Конституції України.

 

 

Про це повідомила інформаційна аґенція "Інтерфакс-Україна". Нагадаємо автором законопроєкту є Володимир Зеленський. Пан Президент презентував свою ініціативу після гучного засідання РНБО у травні.

 

"Результати здійсненого нами аналізу положень законопроекту викликають занепокоєння, оскільки дають змогу зробити висновок, що його норми не відповідають Конституції України, а їх реалізація призведе до порушень прав і свобод людини та громадянина", – йдеться в листі.

 

До переліку сумнівних норм належать наділення президента і РНБО непередбаченими Конституцією України повноваженнями, обмеження прав людини залежно від майнового стану, опосередковане введення цензури в ЗМІ тощо.

 

"На мій погляд, для забезпечення дотримання прав і свобод громадян та недопущення їх порушень під час ухвалення цієї законодавчої ініціативи необхідно перед розглядом у другому читанні скерувати його для отримання висновку Європейської комісії "За демократію через право" (Венеціанська комісія)", – пропонує Денісова.

 

Уповноважена з прав людини зазначає, що ухвалення закону про олігархів у наявній редакції призведе до його розгляду в Конституційному Суді. "У разі ухвалення цього законопроекту в редакції, прийнятій у першому читанні, я буду змушена в порядку ст.15 закону України "Про уповноваженого Верховної Ради з прав людини" внести до Конституційного Суду України конституційне подання щодо вирішення питання про відповідність Конституції України (конституційності) такого закону", – зазначає вона.

 

Верховна Рада ухвалила за основу законопроект №5599 на позачерговому засіданні 1 липня – 275 голосів.

 

03.09.2021

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