Під завалами з будинку Києві виявили п'ятьох загиблих.

Під завалами зруйнованого будинку в житловому районі Позняки в Києві виявили тіла ще двох загиблих. Таким чином, загальне число жертв трагедії зросло до п'яти.

Про це йдеться у повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у вівторок.

"Всього підрозділами ДСНС вилучено з під завалів тіла п’яти загиблих осіб. За оперативною інформацією, під завалами загиблих більше немає", – поінформували в ДСНС.

Фахівці інформують, що до проведення рятувальних робіт залучили 223 особи та 44 одиниці техніки.

Нагадаємо, вранці 21 червня на вулиці Соломії Крушельницької в Києві десятиповерховому житловому будинку пролунав вибух. Згідно з попередніми висновками, спалахнула газоповітряна суміш. Вибух зруйнував кілька квартир на чотирьох поверхах.

Згідно з офіційною інформацією, рятувальники дістали з-під завалів тіла двох жінок 1943 та 1974 років народження і трьох чоловіків 1991, 1967, 1976 р.н.