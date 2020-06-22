Зеленський про WWII: Ніколи в історії ми не платили більшої ціни за те, щоб залишитися нацією.

Президент України Володимир Зеленський вшанував пам'ять жертв Другої світової війни, висловивши думку, що WWII вимагала найбільшої ціни за збереження нації.

Про це Зеленський написав на своїй сторінці у Facebook на День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни 22 червня, закладений Президентом Кучмою 2001 року. В радянській і російській історіографії цей день вшановують як дату початку "Великої вітчизняної війни".

"У вересні 1939 року Друга світова війна прийшла на українську землю, коли Львів, Самбір і Дрогобич зазнали бомбардувань німецькою авіацією. А 22 червня 1941-го війна прийшла в українську столицю. 79 років тому о четвертій ранку нацистські літаки скинули перші бомби на Київ", – написав Зеленський.

Президент зазначив, що ми згадуємо "всіх українців, які постраждали від найбільшої катастрофи ХХ століття".

"Ніколи в історії ми не платили більшої ціни за те, щоб залишитися народом, нацією. На жаль, та війна й досі породжує багато суперечок у суспільстві. Суперечок про те, чи вона була «своєю», чи «чужою». Гадаю, нам немає про що сперечатися. Та війна так чи інакше зачепила кожну українську родину. Вона дала нам гіркий досвід втрати і досвід подвигу, що надихає", – ствердив Зеленський.

Президент закликав пам’ятати про те, "що ми не лише вижили в тій страшній війні, але й згодом здобули власну державу". "І наш обов’язок – перетворити її на мирну та щасливу країну для кожного українця", – підсумував він.

Колишній директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович, коментуючи допис Зеленського, звернув увагу на радянсько-історичний жупел про час обстрілу Києва:

"Насправді бомбардували о сьомій ранку. На жаль, для нинішнього Президента джерелом знань з історії України є совєтські пісні:



«Двадцать второго июня,

Ровно в четыре часа,

Киев бомбили, нам объявили,

Что началася война»", – прокоментував В'ятрович.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазнавав впливу старих міфів ще більше: якщо Зеленський принаймні згадав про факт початку WWII у кордонах сучасної України ще 1939 року, то Шмигаль пише: "Цього дня Друга світова війна увірвалася до кожної української оселі".